Pençe Kilit bölgesinde mucize kurtuluş! Uzman çavuş yaşadıklarını böyle anlattı: Belki de şu an burada olmazdım...

Üste kalma şartıyla ikinci kurşunla yaralandım. Yaralandıktan sonra ilk müdahaleyi eğitimindeki kolumdaki sıhhiye elemanı gerçekleştirdi. Sonra bir üst tepedeki sağlık astsubayımız yanıma intikal etti ivedi bir şekilde ikinci müdahaleye yaptı. Beni helikopterin olduğu bölgeye getirdiler. O esnada ben bilincimi kaybettim. Gözlerimi hastanede açtım. 2 aylık bir tedavi sürecim oldu. Taburcu oldum memleketime geldim. Psikolojik olarak atlattım gibi. İster istemez akılda kalan şeyler olabiliyor. Ama sonuçta biz bunları bile bile, göz göre çıktık. Yanımızda şehit olan arkadaşlarımız ve komutanlarımız oldu. Bundan sonra sağlığım el verirse eğer doktorlarımızda artık sen görev yapabilirsin artık sıkıntı yok derse kendimi iyi hissettiğim sürece görevime devam edeceğim. Şanlı üniformayı her zaman giymeyi devam edeceğim" şeklinde konuştu.