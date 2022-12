Pençe Kilit bölgesinde mucize kurtuluş! Uzman çavuş yaşadıklarını böyle anlattı: Belki de şu an burada olmazdım...

Tedavi sürecinin ardından tekrar üniformasını giyerek silah arkadaşlarının yanına gitmek isteyen uzman çavuşu Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Çelik ziyaret etti. Kaymakam Demirer ve Başkan Sarıalioğlu, gazi Demirtaş'ı evinde ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirten Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "Kapımız 24 saat açık. Vatan için göğsünü siper eden kahraman gazilerimize minnettarız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaşanan kahramanlık destanları asla unutulmayacak" dedi.