Uzman çavuşu cep telefonu kurtardı! Kahraman Mehmetçik yaşanan o anları anlattı | Video
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Demirtaş, PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralandı. Sol bacağına mermi isabet eden uzman çavuş Demirtaş, diğer bacağını ise cebindeki cep telefonu sayesinde kurtardı. Cebindeki cep telefonun merminin hızını kestiğini belirten Mehmet Demirtaş, “Şanlı üniformayı her zaman giymeyi devam edeceğim” dedi.
"GÖZLERİMİ HASTANEDE AÇTIM"
4,5 senedir Suriye bölgesinde görev yaptığını belirten Piyade Uzman Çavuş Mehmet Demirtaş, "Yeni tayin olduğum Siirt 3. Tugay Komutanlığı'nda Pençe Kilit Harekâtına katıldım. Gözetleme faaliyetini gerçekleştirdiğim esnada mevzide karşıdaki mağarada içinde hâlâ terörist unsurlarının bulunduğu tespit edildi. Mağaradan bölgemize gerçekleştirilen taciz atışı esnasında vücuduma sol üst kasıktan bir adet sağ bacağımı da telefonun üzerine gelmek şartıyla içeri girmedi. Üste kalma şartıyla ikinci kurşunla yaralandım. Yaralandıktan sonra ilk müdahaleyi eğitimindeki kolumdaki sıhhiye elemanı gerçekleştirdi. Sonra bir üst tepedeki sağlık astsubayımız yanıma intikal etti ivedi bir şekilde ikinci müdahaleye yaptı. Beni helikopterin olduğu bölgeye getirdiler. O esnada ben bilincimi kaybettim. Gözlerimi hastanede açtım. 2 aylık bir tedavi sürecim oldu. Taburcu oldum memleketime geldim. Psikolojik olarak atlattım gibi. İster istemez akılda kalan şeyler olabiliyor. Ama sonuçta biz bunları bile bile, göz göre çıktık. Yanımızda şehit olan arkadaşlarımız ve komutanlarımız oldu. Bundan sonra sağlığım el verirse eğer doktorlarımızda artık sen görev yapabilirsin artık sıkıntı yok derse kendimi iyi hissettiğim sürece görevime devam edeceğim. Şanlı üniformayı her zaman giymeyi devam edeceğim" şeklinde konuştu.
"TELEFON OLMASAYDI ORAYA GİREN MERMİ BELKİ DE ŞUAN BURADA OLMAZDIM"
Cebindeki cep telefonunun merminin hızını kestiğini kaydeden Demirtaş, "Telefon sağ cebimdeydi. Mermi telefonun içine değil sağ üst köşeden giriyor merminin hızını kesiyor. Hızını kesince arkadan çıkıp sağ üst bacağım orada kalıyor. Bunu bana doktorlar söyledi. Telefon olmasaydı oraya giren mermi belki de şuan burada olmazdım. Allah'ın bileceği bir iş. Timdeki sıhhiye elemanına, sağlık astsubayıma ve arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Onlar benim için canla başla mücadele ettiler. Vurulduktan sonra 1 saat dilimi aklımın ucundan saniye saniye geçiyor. Benim için yapılanlar, verilen mücadele birlik ruhu olduğu müddetçe istersek 10 şehit verelim, istersek 10 bin şehit verelim kolay kolayına yıkılmayız. İnşallah ömür boyu böyle devam eder. Bir aylık bir iznim var sonrasında tekrar Ankara'ya döneceğim. Hem kontrol hem de fizik tedavi süreci ile çalışmayan sol bacağımı çalıştırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.