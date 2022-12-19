Video Yaşam Uzman çavuşu cep telefonu kurtardı! Kahraman Mehmetçik yaşanan o anları anlattı | Video
Uzman çavuşu cep telefonu kurtardı! Kahraman Mehmetçik yaşanan o anları anlattı | Video

Uzman çavuşu cep telefonu kurtardı! Kahraman Mehmetçik yaşanan o anları anlattı | Video

19.12.2022 | 12:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Vincin bahçe duvarına çarparak yıkması kamerada | Video 02:57
Vincin bahçe duvarına çarparak yıkması kamerada | Video 19.12.2022 | 12:49
Beyzbol sopalı saldırıda taksiciye 7 yıl 9 ay hapis istemi | Video 01:06
Beyzbol sopalı saldırıda taksiciye 7 yıl 9 ay hapis istemi | Video 19.12.2022 | 12:49
Sultangazi’de lastik hırsızı bu kez de deterjan çaldı | Video 05:54
Sultangazi'de lastik hırsızı bu kez de deterjan çaldı | Video 19.12.2022 | 12:46
İstanbul’da nefes kesen balyozlu operasyon kamerada: Uyuşturucu içerken yakalandı | Video 02:56
İstanbul’da nefes kesen balyozlu operasyon kamerada: Uyuşturucu içerken yakalandı | Video 19.12.2022 | 12:46
DHKP/C’nin gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı | Video 01:45
DHKP/C’nin gençlik yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı | Video 19.12.2022 | 12:44
Sultangazi’de İETT otobüsleri yolda kaldı | Video 01:58
Sultangazi'de İETT otobüsleri yolda kaldı | Video 19.12.2022 | 12:44
Park halindeki araçların lastiklerini bıçakla böyle patlattı | Video 02:15
Park halindeki araçların lastiklerini bıçakla böyle patlattı | Video 19.12.2022 | 12:51
Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 bininci bölüme imza attı! | Video 10:25
Müge Anlı ile Tatlı Sert 3 bininci bölüme imza attı! | Video 19.12.2022 | 12:24
Uzman çavuşu cep telefonu kurtardı! Kahraman Mehmetçik yaşanan o anları anlattı | Video 08:41
Uzman çavuşu cep telefonu kurtardı! Kahraman Mehmetçik yaşanan o anları anlattı | Video 19.12.2022 | 12:08
Jandarma ekipleri kaçak avcıların kullandığı bin 50 metre kaçak ağ ele geçirdi | Video 00:54
Jandarma ekipleri kaçak avcıların kullandığı bin 50 metre kaçak ağ ele geçirdi | Video 19.12.2022 | 12:18
Fırtına ile Sarıyer sahillerinde oluşan ilginç görüntü dron kamerasına yansıdı | Video 03:02
Fırtına ile Sarıyer sahillerinde oluşan ilginç görüntü dron kamerasına yansıdı | Video 19.12.2022 | 12:11
Beyzbol sopalı saldırıda taksiciye 7 yıl 9 ay hapis istemi | Video 01:06
Beyzbol sopalı saldırıda taksiciye 7 yıl 9 ay hapis istemi | Video 19.12.2022 | 11:39
Müge Anlı’ya canlı yayında sürpriz doğum günü kutlaması! İyi ki doğdun, iyi ki varsın Müge Anlı | Video 04:29
Müge Anlı'ya canlı yayında sürpriz doğum günü kutlaması! "İyi ki doğdun, iyi ki varsın Müge Anlı" | Video 19.12.2022 | 11:33
Sulama kanalından eşek kafası ve sakatatları çıktı | Video 02:17
Sulama kanalından eşek kafası ve sakatatları çıktı | Video 19.12.2022 | 10:41
13 yaşındaki kızı taciz eden şahsı tekme tokat dövdü! O anlar kamerada | Video 00:34
13 yaşındaki kızı taciz eden şahsı tekme tokat dövdü! O anlar kamerada | Video 19.12.2022 | 10:58
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Aralık 2022 Pazartesi atv izle! | Video 10:25
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 19 Aralık 2022 Pazartesi atv izle! | Video 19.12.2022 | 10:48
Fransa’da sokak ortasında başından vurulmuştu! Türk genci neden öldürüldü? Akın Genç cinayetinin detayları | Video 02:33
Fransa'da sokak ortasında başından vurulmuştu! Türk genci neden öldürüldü? Akın Genç cinayetinin detayları | Video 19.12.2022 | 10:35
Baba, bıçakladığı oğlunun başında ölmesini beklemiş, iki eşi ve eniştesiyle birlikte cesedi kanala atmış | Video 03:11
Baba, bıçakladığı oğlunun başında ölmesini beklemiş, iki eşi ve eniştesiyle birlikte cesedi kanala atmış | Video 19.12.2022 | 10:18
Depoda 12 milyon 150 bin adet kaçak dolum sigara ele geçirildi: 1 tutuklama | Video 00:55
Depoda 12 milyon 150 bin adet kaçak dolum sigara ele geçirildi: 1 tutuklama | Video 19.12.2022 | 10:11
Göle’de hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 14,1 dereceye kadar düştü | Video 03:49
Göle'de hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 14,1 dereceye kadar düştü | Video 19.12.2022 | 09:55

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Demirtaş, PKK’lı teröristlerin açtığı ateş sonucu yaralandı. Sol bacağına mermi isabet eden uzman çavuş Demirtaş, diğer bacağını ise cebindeki cep telefonu sayesinde kurtardı. Cebindeki cep telefonun merminin hızını kestiğini belirten Mehmet Demirtaş, “Şanlı üniformayı her zaman giymeyi devam edeceğim” dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Uzman Çavuş Mehmet Demirtaş (25), yaklaşık 2 ay önce mağarada saklanan PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu yaralandı. Çatışmada sol üst kasığına mermi isabet eden Demirtaş'ın sağ bacağını isabet eden mermi ise cep telefonu engeline takıldı. Sağ cebindeki cep telefonu sayesinde kurtulan Demirtaş, yapılan ilk müdahalenin ardından helikopter ile hastaneye sevk edildi. Ankara'da 2 ay boyunca tedavi gören Demirtaş, taburcu edildikten sonra memleketi Trabzon'un Of ilçesine geldi. Kıyıcık mahallesindeki evinde ailesi ile birlikte vakit geçiren uzman çavuş tekrar Ankara'ya giderek tedavi görecek. Tedavi sürecinin ardından tekrar üniformasını giyerek silah arkadaşlarının yanına gitmek isteyen uzman çavuşu Of Kaymakamı Yiğit Yaşar Demirer, Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Burak Çelik ziyaret etti. Kaymakam Demirer ve Başkan Sarıalioğlu, gazi Demirtaş'ı evinde ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanında olduklarını belirten Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, "Kapımız 24 saat açık. Vatan için göğsünü siper eden kahraman gazilerimize minnettarız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz, yaşanan kahramanlık destanları asla unutulmayacak" dedi.

"GÖZLERİMİ HASTANEDE AÇTIM"
4,5 senedir Suriye bölgesinde görev yaptığını belirten Piyade Uzman Çavuş Mehmet Demirtaş, "Yeni tayin olduğum Siirt 3. Tugay Komutanlığı'nda Pençe Kilit Harekâtına katıldım. Gözetleme faaliyetini gerçekleştirdiğim esnada mevzide karşıdaki mağarada içinde hâlâ terörist unsurlarının bulunduğu tespit edildi. Mağaradan bölgemize gerçekleştirilen taciz atışı esnasında vücuduma sol üst kasıktan bir adet sağ bacağımı da telefonun üzerine gelmek şartıyla içeri girmedi. Üste kalma şartıyla ikinci kurşunla yaralandım. Yaralandıktan sonra ilk müdahaleyi eğitimindeki kolumdaki sıhhiye elemanı gerçekleştirdi. Sonra bir üst tepedeki sağlık astsubayımız yanıma intikal etti ivedi bir şekilde ikinci müdahaleye yaptı. Beni helikopterin olduğu bölgeye getirdiler. O esnada ben bilincimi kaybettim. Gözlerimi hastanede açtım. 2 aylık bir tedavi sürecim oldu. Taburcu oldum memleketime geldim. Psikolojik olarak atlattım gibi. İster istemez akılda kalan şeyler olabiliyor. Ama sonuçta biz bunları bile bile, göz göre çıktık. Yanımızda şehit olan arkadaşlarımız ve komutanlarımız oldu. Bundan sonra sağlığım el verirse eğer doktorlarımızda artık sen görev yapabilirsin artık sıkıntı yok derse kendimi iyi hissettiğim sürece görevime devam edeceğim. Şanlı üniformayı her zaman giymeyi devam edeceğim" şeklinde konuştu.

"TELEFON OLMASAYDI ORAYA GİREN MERMİ BELKİ DE ŞUAN BURADA OLMAZDIM"
Cebindeki cep telefonunun merminin hızını kestiğini kaydeden Demirtaş, "Telefon sağ cebimdeydi. Mermi telefonun içine değil sağ üst köşeden giriyor merminin hızını kesiyor. Hızını kesince arkadan çıkıp sağ üst bacağım orada kalıyor. Bunu bana doktorlar söyledi. Telefon olmasaydı oraya giren mermi belki de şuan burada olmazdım. Allah'ın bileceği bir iş. Timdeki sıhhiye elemanına, sağlık astsubayıma ve arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum. Onlar benim için canla başla mücadele ettiler. Vurulduktan sonra 1 saat dilimi aklımın ucundan saniye saniye geçiyor. Benim için yapılanlar, verilen mücadele birlik ruhu olduğu müddetçe istersek 10 şehit verelim, istersek 10 bin şehit verelim kolay kolayına yıkılmayız. İnşallah ömür boyu böyle devam eder. Bir aylık bir iznim var sonrasında tekrar Ankara'ya döneceğim. Hem kontrol hem de fizik tedavi süreci ile çalışmayan sol bacağımı çalıştırmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA