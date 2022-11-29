Pençe-Kilit şehidi Eyüp Uğurlu ebediyete uğurlandı: Eyüp, toprak soğuk üşürsün!

3 YAŞINDA YETİM KALMIŞ

Öte yandan şehidin hikayesi ise yürek yaktı. 25 yaşında olan şehidin annesini 3 yaşında iken kanser hastalığı nedeniyle yitirdiği ve babaannesi tarafından büyütüldüğü öğrenildi. 2 hafta önce izne gelen şehidin birliğinden gelen görev emri üzerine iznini yarıda bırakarak görev yerine gitmek için babası tarafından kiralanan ticari taksiyle yola çıktığı, Şırnak Silopi'de kaza yapmalarına rağmen birliğine katılarak arkadaşlarıyla birlikte operasyon bölgesine geçtiği belirtildi.