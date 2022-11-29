Pençe-Kilit şehidi Eyüp Uğurlu ebediyete uğurlandı: Eyüp, toprak soğuk üşürsün!

Askeri uçakla dün Gaziantep'e getirilen şehit için bugün öğle namazına müteakip Gaziantep Asri Mezarlıktaki Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Celal Uğurlu, kardeşleri, aynı bölgede şehit düşen Teğmen Duabey Onur Öztürkmen'in babası ile Gaziantep Valisi Davut Gül, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep milletvekilleri, protokol mensupları ile vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazı için musalla taşına konulan şehidin al bayrağa sarılı tabutuna sarılan yakınları gözyaşı dökerken, akrabası olan bir kadının "Küçük askere kurban olayım. Eyüp toprak soğuk, üşürsün" şeklindeki Kürtçe ağıtı yürek yaktı. Tören boyunca şehidin babası Celal Uğurlu'nun koluna girerek teselli etmeye çalışan şehit teğmenin babası Derde Öztürkmen'in Celal Uğurlu ile birlikte tabutun başına gelerek dua etmesi ise törene katılanları duygulandırdı.
3 YAŞINDA YETİM KALMIŞ
Öte yandan şehidin hikayesi ise yürek yaktı. 25 yaşında olan şehidin annesini 3 yaşında iken kanser hastalığı nedeniyle yitirdiği ve babaannesi tarafından büyütüldüğü öğrenildi. 2 hafta önce izne gelen şehidin birliğinden gelen görev emri üzerine iznini yarıda bırakarak görev yerine gitmek için babası tarafından kiralanan ticari taksiyle yola çıktığı, Şırnak Silopi'de kaza yapmalarına rağmen birliğine katılarak arkadaşlarıyla birlikte operasyon bölgesine geçtiği belirtildi.