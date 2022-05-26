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Giriş Tarihi: 26.5.2022 22:23 Son Güncelleme: 26.5.2022 22:41

Pençe-Kilit şehidi Mehmet Meral'den geriye bu video kaldı: Anlamlı mesaj...

Pençe-Kilit şehidi Mehmet Meral’den geriye bu video kaldı: Anlamlı mesaj...

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in geride bıraktığı mesajı duygulandırdı. Görüntülerde, arkadaşının "Abi geride bıraktıklarına ne söylemek istersin?” sorusuna Mehmet Meral bu mesajı bıraktı...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen Pençe- Kilit operasyon bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından açılan ateş sonucunda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in geride bıraktıklarına bıraktığı mesaj duygulandırdı.

Şehit asker Mehmet Meral'in silah arkadaşıyla çekilen bir görüntüsü ortaya çıktı. Videoda şehit askerin geride bıraktıklarına söylemek istediği mesaj ise duygulandırdı.

Pençe-Kilit şehidi Mehmet Meral'den geriye bu video kaldı: Anlamlı mesaj...

Görüntülerde, arkadaşının "Abi geride bıraktıklarına ne söylemek istersin?" sorusuna Mehmet Meral şöyle yanıt veriyor:

"Pencereden baktığınızda güneşi esirgemiyorsa gökyüzü, birileri yaşadığınız bu günlerin bedelini ödediği içindir."

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki bir üs bölgesine terör örgütü PKK mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucu şehit olan piyade sözleşmeli er Mehmet Meral'in (23) cenazesi, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde toprağa verildi.

Şehidin naaşı bölgeden hava yolu ile Kayseri'ye, oradan da kara yolu ile Sorgun'a getirildi. Meral için Sorgun Belediye Meydanı'nda ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Törende şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Ali Gülden tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, Küçüktaşlık köyünde defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, Kırıkkale Mühimmat Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Celal Köse, kaymakamlar, belediye başkanları, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

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Pençe-Kilit şehidi Mehmet Meral'den geriye bu video kaldı: Anlamlı mesaj...
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