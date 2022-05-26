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OTOMATİK OYNAT
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Pençe-Kilit şehidi Mehmet Meral'den geriye bu video kaldı: Anlamlı mesaj... 26.05.2022 | 22:19
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Bomba imha ekipleri şahsın üzerinde bomba araması yapıyor 26.05.2022 | 18:12
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Gaziantep'te 1 kişi polisler tarafından etkisiz hale getirildi 26.05.2022 | 17:38
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Kurtaran-2022 Tatbikatında basın safhası başladı | Video 26.05.2022 | 10:56
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Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! Mahkumların Kovid-19 izni uzayacak mı? 22.05.2022 | 20:09
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan maymun çiçeği virüsü açıklaması! 22.05.2022 | 18:06
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ABD'de 39. Türk Günü ve Festivali renkli görüntüler oluşturdu | Video 22.05.2022 | 08:30
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Emine Erdoğan, ünlü şefler ile bir araya geldi: Yöresel yemekleri tanıttı 21.05.2022 | 22:11
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Adana’da tarihi gençlik şöleni! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar 21.05.2022 | 21:33
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan: Geleceğe yine omuz omuza yürüyeceğiz 21.05.2022 | 20:11
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Üç ülkeyi uçarak geçen Bayraktar Akıncı Azerbaycan’da! 21.05.2022 | 21:30
Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada hayatını kaybeden Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Meral'in geride bıraktığı mesajı duygulandırdı. Görüntülerde, arkadaşının "Abi geride bıraktıklarına ne söylemek istersin?” sorusuna Mehmet Meral bu mesajı bıraktı...