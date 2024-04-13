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Giriş Tarihi: 13.4.2024 11:32 Son Güncelleme: 13.4.2024 12:18

Pendik’te korkunç olay! Sevgilisine sarkıntılık yapınca öldürdü, mezarlığa attı

İstanbul Pendik'te eski bir boksör Engin Karanlık, birlikte yaşadığı kadına sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü arkadaşı İkrami Güler (60)'i döverek öldürdü. Ardından da sevgilisi Selda Uzan ile birlikte Güler'in cesedini mezarlığa bırakıp kaçtı. Pendik ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri olayla ilgili 2 şüpheliyi de gözaltına aldı. Şüphelilerden Engin Karanlık’ın ifadesinde birlikte yaşadığım kadına sarkıntılık yapıyordu tartıştık dediği öne sürüldü.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Pendik’te korkunç olay! Sevgilisine sarkıntılık yapınca öldürdü, mezarlığa attı

Olay, 11 Nisan Perşembe günü saat 02.00 sıralarında Doğu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Engin Karanlık, birlikte yaşadığı Selda Uzan ve İkrami Güler'le birlikte alkol almak için eve geldiler.

Bir süre evde oturduktan sonra Engin Karanlık lavaboya gitti. İddiaya göre, lavobadayken Güler'in Selda Uzan'a sarkıntılık yaptığını duyduduğunu öne süren Karanlık, Güler'i konuşmak için kapıya davet etti.

Burada ikili arasında yaşanan tartışma sonrasında Engin Karanlık, İkrami Güler'i yumrukla saldırdı. Güler aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. Bir süre sonra yerde hareketsiz yatan Güler'i, Engin Karanlık Uzan'la birlikte evlerinin yakınında olan mezarlığa bırakıp kaçtı.

MEZARLIKTA CESEDİ GÖRENLER POLİSİ ARADI

Sabah saatlerinde mezarlıkta hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Mezarlığa gelen sağlık ekipleri, İkrami Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

CESEDİ BIRAKIP EVE GELMİŞLER

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Engin Karanlık evinde yakalandı. Karanlık, Selda Uzun ile birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Pendik’te korkunç olay! Sevgilisine sarkıntılık yapınca öldürdü, mezarlığa attı
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