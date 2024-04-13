Pendik’te korkunç olay! Sevgilisine sarkıntılık yapınca öldürdü, mezarlığa attı

Olay, 11 Nisan Perşembe günü saat 02.00 sıralarında Doğu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Engin Karanlık, birlikte yaşadığı Selda Uzan ve İkrami Güler'le birlikte alkol almak için eve geldiler.
Bir süre evde oturduktan sonra Engin Karanlık lavaboya gitti. İddiaya göre, lavobadayken Güler'in Selda Uzan'a sarkıntılık yaptığını duyduduğunu öne süren Karanlık, Güler'i konuşmak için kapıya davet etti.
MEZARLIKTA CESEDİ GÖRENLER POLİSİ ARADI
Sabah saatlerinde mezarlıkta hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Mezarlığa gelen sağlık ekipleri, İkrami Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.
CESEDİ BIRAKIP EVE GELMİŞLER
Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Engin Karanlık evinde yakalandı. Karanlık, Selda Uzun ile birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.