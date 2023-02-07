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Giriş Tarihi: 7.2.2023 08:28 Son Güncelleme: 7.2.2023 08:56

PKK’dan kalleş saldırı! Depremi bile fırsat bildiler...

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolu'na çok namlulu roketatarlı saldırı gerçekleştirdiğini, terör hedeflerine misliyle karşılık verildiğini bildirdi.

PKK’dan kalleş saldırı! Depremi bile fırsat bildiler...

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almamış olan terör örgütü PKK/YPG, depremi bile fırsat bilerek Tel Rıfat'tan Öncüpınar Hudut Karakolumuzun sorumluluk sahasına alçakça bir ÇNRA saldırısı gerçekleştirdi. Birliklerimizde hasar-zayiat oluşmazken, terör hedeflerine misliyle karşılık verildi." ifadeleri kullanıldı.

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PKK’dan kalleş saldırı! Depremi bile fırsat bildiler...
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