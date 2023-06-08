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Giriş Tarihi: 9.6.2023

Polisin durdurduğu cipi çalmaya kalktı

İstanbul’da alkollü sürücü Mert Y.’yi polis durdurdu. Mert Y. telefonla konuşurken Mesut K. cipi çalmak istedi. Yakalanan Mesut K. “İçini merak ettim” diye konuştu

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Polisin durdurduğu cipi çalmaya kalktı
İstanbul Kadıköy'de trafik kontrolü için durdurulan aracı, sahibi inince çalmaya çalışan bir şüpheli tutuklandı. Trajikomik olay 2022 Aralık'ının son günlerinde Caddebostan'da yaşandı. Trafik denetiminde 1.91 promil alkollü çıkan Mert Y., polisten aracının bağlanacağını bilgisini aldı. Mert Y. telefonda arkadaşını arayıp durumu anlattığı esnada bir an gözünü lüks aracından ayırdı. Tam da bu sırada kapıları açık olan lüks cipi biri gözüne kestirmişti. Mesut K. araca girip gaza bastı. Mert Y. "Aracımı çalıyor" diye bağırdı. Yakalanacağını anlayan Mesut K. aracı bırakıp kaçmaya çalışsa da polisler tarafından yakalandı.

DİZİ SAVUNMASI
Mert Y., Mesut K.'dan şikâyetçi oldu. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüpheli Mesut Y., savcılıktaki ifadesinde "Söz konusu aracı hep filmlerde ve dizilerde görüyordum. İçini çok merak ettim, görmek istedim. Araçtan hiç ses gelmiyordu. Ayağım yanlışlıkla gaza dokununca araç hareket etti. Polisler bana doğru koşunca da korkup kaçtım" dedi. Hırsız "Kişinin kendisini koruyamayacak durumda olmasından yararlanarak hırsızlık" suçundan tutuklandı.

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Polisin durdurduğu cipi çalmaya kalktı
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