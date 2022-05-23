Poşet poşet sikkeyle yakalandılar! Tamamı bronz ve gümüş...

ÇİNİ TABAKLAR, HEYKELCİKLER...

El konulan tarihi eserler arasında tokalı ve tokasız olmak üzere süs ve ihtişamı simgeleyen metal malzemeli ve bezekli yüzükler, Geç Roma Dönemi'ne ait olan çeşitli form ve ebatlarda metal malzemeli sivri formda kama ve bıçaklar, mimari yapı malzemeleri, ok uçları, süs eşyaları, metal boncuklar, çıngıraklar, kemer tokaları, kase, vazo, tabak ve çanaklar, çini tabaklar, koç ve koyun başta olmak üzere hayvan figürlerinde heykelciklerin olduğu ifade edildi.