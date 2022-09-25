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Giriş Tarihi: 26.9.2022

Prematüre üçüzler 3 yaşında

Prematüre üçüzler 3 yaşında
İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prematüre Servisi'nde görev yapan prematüre (yeni doğan yoğun bakım) hemşiresi Ceren Işık'ın, henüz 27 haftalıkken dünyaya getirdiği prematüre üçüz bebekleri 3 yaşına bastı. 17 Eylül 2019'da üçüzlerini doğuran hemşire Işık'ın Defne, Ece Su ve Tunç adını verdiği üçüzleri yeni doğan yoğun bakım servisinde kuvöze konulmuştu. Tunç ve Ece Su'ya 2 ayın sonunda kavuşan Ceren ve Murat Işık çifti, Defne'yi ise 6 ayın sonunda kucağına alabildi. Aradan geçen 3 yılda üçüzleri ile mutlu bir hayat süren Işık çifti, 17 Eylül'de üçüzlerin doğum gününü kutlamanın mutluluğunu yaşadı. Ceren Işık, "Prematüre hemşiresi olarak fark ettim ki aslında prematüre bebek anneleri ile empati kurmayı tam olarak bilmiyormuşum. Bu süreç bana sabırlı olmayı öğretti. Şimdi prematüre bebeği olan insanlara daha farklı yaklaşıyorum. Çünkü onları daha iyi anlıyorum" dedi.

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Prematüre üçüzler 3 yaşında
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