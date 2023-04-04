Rami Kütüphanesi 600 binden fazla kitapseveri ağırladı

"10 AYRI BRANŞTA İHTİSAS KÜTÜPHANESİ MEVCUT"

İhtisas kütüphanelerine de değinen Çelik, araştırmacıların istediği ihtisas alanına gidip, ulaşmak istediği kitabı bulabildiği 10 farklı ihtisas kütüphanesinin bulunduğunu vurguladı. Yapının "Yaşayan Kütüphane" olarak tasarlandığını vurgulayan Çelik, "Yaşayan ve yaşatan kütüphane. Dolayısıyla yaşayan bir mekanın da yaşadığını hissettiren bazı etkinliklerinin, faaliyetlerinin olması lazım. Biz kültürel aktivitelere bu bağlamda bakıyoruz. Farklı zamanlarda belli konsept dahilinde hem yetişkinlere hem de çocuklara yönelik çeşitli aktivitelerimiz oluyor." dedi. Ali Çelik, kütüphanenin 7 gün 24 saat açık olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti: "Bizim kütüphanemiz de uyumayan bir kütüphane. Tabii bütün alanlarımız 24 saat açık değil. 18.00'den başlamak üzere 20.00, 22.00 ve sabaha kadar açık olan, daha çok kullanıcının talebine göre şekillendirdiğimiz alanlar mevcut. Şu anda daha çok etüt ve ders çalışma maksatlı 7-24 kullanım talebi var. Fakat akademisyenlerden de talep geldiği takdirde, onlara yönelik ihtisas alanlarını da 7-24 açmayı istiyoruz."