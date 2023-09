Robot eczane dönemi

Estonya'dakibir start-up şirketin başlattığı robot eczane sayesinde hastalar ve hasta yakınları 7-24 nöbetçi eczane hizmeti alabiliyor. Robot eczanelere kamera sistemiyle müşteriler gerçek bir eczacıdan danışmanlık da alabiliyor. Gece yarısı çocuğunuz hastalandı ve ilaç almak istiyorsunuz. Ancak en yakın nöbetçi eczaneye gitmek uzun zaman alacak ve aracınız da yok. Böyle zor bir durumla kimse karşılaşmak istemez ancak her ticari fikir bir ihtiyaca binaen ortaya çıktığı için Estonya'daki bir start-up şirketin buluşu, nöbetçi eczane arama derdine son verebilecek nitelikte. Bir start-up şirketi, geliştirdiği robot eczanelerle 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Yapay zekâ destekli otomatta eczanelerde satılan her ilaç yer alıyor. Reçeteli ya da reçetesiz olsun hastalar ya da hasta yakınları bayram ve tatil demeksizin günün her saati bu hizmetten yararlanabiliyor. İlaç almak isteyen kişiler mağaza önündeki otomatlardan kartla ödeme yapıp, yanlarında varsa reçetelerini okutabiliyorlar. Bunun yanında eğer bir sorun yaşarlarsa, görüntülü kamera sayesinde gerçek bir eczacıyla konuşarak 7-24 danışmanlık desteği de verilen hizmetler arasında. Yapay zekâ destekli tarama ünitesi, reçete okunduğu zaman mağazanın stoklarında söz konusu ilacın olup olmadığını belirtiyor. Eğer ilaç yoksa sistem müşteriyi en yakın nöbetçi eczaneye yönlendiriyor