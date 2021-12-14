Saadet zinciri vurgununda flaş gelişme! Polisleri bile dolandırmışlar...

Kripto vurgunuyla bağlantılısı olduğu iddia edilen ve Ankara'da gözaltına alınıp sorgu için Trabzon'a getirilen 2'inci Sınıf Emniyet Müdürü mahkemeye sevk edildi.
Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığınca "saadet zinciri" yapısıyla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü eski Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı olduğu belirtilen K.A, Ankara'da gözaltına alındıktan sonra dün Trabzon'a getirildi. Birçok ilde şirketine bağlı şubeler kurarak kar payı vermek maksadıyla oluşturduğu "saadet zinciri" yapılanmasıyla insanları dolandırdığı tespit edilen Başak Şentürk isimli kişi 22 Ekim'de Trabzon merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda aralarında babası Zekai Şentürk'ün de bulunduğu 18 kişi ile birlikte yakalanmıştı.
450 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK
Trabzon'da bir banka şubesinde çalıştığı dönemde müşterilerin hesaplarından zimmetine para geçirdiği için işten atıldıktan sonra babası Zekai Şentürk ile kurdukları şirketlerle kar payı verme vaadiyle oluşturdukları "saadet zinciri" yapısıyla çok sayıda kişiyi yaklaşık 450 milyon lira dolandırdığı tespit edilen Başak Şentürk ve babası Zekai Şentürk tutuklanmış, diğer 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Aynı olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen Emniyet Genel Müdürlüğü eski Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı ve Polis Akademisinde görevli olduğu belirtilen 2.ci Sınıf Emniyet Müdürü K.A. Ankara'da gözaltına alındıktan sonra Trabzon'a getirildi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğündeki ifadesi tamamlanan K.A. adliyeye sevk edildi.