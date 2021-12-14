Saadet zinciri vurgununda flaş gelişme! Polisleri bile dolandırmışlar...

450 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK

Trabzon'da bir banka şubesinde çalıştığı dönemde müşterilerin hesaplarından zimmetine para geçirdiği için işten atıldıktan sonra babası Zekai Şentürk ile kurdukları şirketlerle kar payı verme vaadiyle oluşturdukları "saadet zinciri" yapısıyla çok sayıda kişiyi yaklaşık 450 milyon lira dolandırdığı tespit edilen Başak Şentürk ve babası Zekai Şentürk tutuklanmış, diğer 16 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Aynı olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen Emniyet Genel Müdürlüğü eski Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı ve Polis Akademisinde görevli olduğu belirtilen 2.ci Sınıf Emniyet Müdürü K.A. Ankara'da gözaltına alındıktan sonra Trabzon'a getirildi. Trabzon Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğündeki ifadesi tamamlanan K.A. adliyeye sevk edildi.