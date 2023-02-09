SABAH 15 muhabirle deprem bölgesinde! Hem depremi yaşadılar hem gazetecilik yaptılar

SABAH, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 10 ayrı ili etkileyen depremler ülkeyi derinden sarstı. Depremin ilk dakikalarından itibaren teyakkuza geçen SABAH ekipleri, gerek bölgedeki muhabirleri gerekse İstanbul ve Ankara'daki ekiplerinden desteklerle hızlı bir şekilde depremden etkilenen şehirlere gitmek için harekete geçti.

Ali Altuntaş- Kahramanmaraş

Depremin merkezi Kahramanmaraş Pazarcık'a ilk giren gazeteci SABAH Gazetesi muhabiri Ali Altuntaş oldu.

Mevlüt Hasgül- Tolga Yanık / Kahramanmaraş

Muhabirlerimiz Mevlüt Hasgül ve Tolga Yanık da depremin ilk günü öğlen saatlerinde Kahramanmaraş'ın hem merkez ilçesi hem de farklı ilçelerinden kamuoyunu bilgilendirdi.

Cevdet Özdemir- Saffet Azak / Adıyaman

DEPREM ANINDA ADIYAMAN'DAYDIK

Depremin en etkili hissedildiği yerlerden bir tanesi olan Adıyaman'da burada yaşayan Adıyaman muhabirimiz Metin Harıkçı, ailesinden kayıplar vermesine rağmen fedakarca görevini yapmayı sürdürüyor. Muhabirimiz Cevdet Özdemir ve foto muhabirimiz Saffet Azak İstanbul'dan hareket ederek depremin ilk günü Adıyaman merkeze ulaşan ilk gazeteciler arasında yer aldı.

Muhammed Uzun- Koray Taşdemir / Hatay

HATAY'DAKİ SEFERBERLİĞİ SABAH GÖRÜNTÜLEDİ

Depremin en etkili olduğu ve ulaşımın ilk saatlerde çok zorlu olduğu Hatay'daki çalışmaları ise İstanbul'dan hareket eden muhabirlerimiz Muhammed Uzun ve Koray Taşdemir yerinde takip ediyor. Burada Türkiye'nin dört bir yanından gelen arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını ve depremin sarsıcı etkisini kamuoyuna duyurdu.

Murat Karaman ve Ziya Ramoğlu/ Adana-Hatay

ADANA HATAY ARASINDA MEKİK DOKUDULAR

Adana muhabirlerimiz Murat Karaman ve Ziya Ramoğlu da 10 ili etkileyen "Asrın felaketi"ni Adana ve Hatay arasında mekik dokuyarak buradan en doğru bilgileri kamuoyuna duyurmaya çalışıyor.

Tahir Özçelik/ Malatya

MALATYA'DAKİ YIKIMI ÖZÇELİK DUYURDU

Malatya muhabirimiz Tahir Özçelik, depremin derinden sarstığı Malatya'dan ilk bilgileri geçen isimlerden olurken, Erzurum muhabiri Furkan Nehri de Malatya'ya hızlıca hareket ederek bölgedeki arama kurtarma çalışmaları ve faaliyetleri yerinde izliyor.

Hüseyin Kaçar/ Diyarbakır

ANTEP, URFA DİYARBAKIR'DAN ANLIK GELİŞMELER

Gaziantep muhabirimiz Mehmet Boncuk, Diyarbakır muhabirimiz Hüseyin Kaçar, Şanlıurfa muhabirimiz Mehmet Yıldırım, depremi yaşamalarına rağmen gelişmeleri anbean SABAH okuyucularıyla buluşturuyor.

Mehmet Boncuk/ Gaziantep

Mehmet Yıldırım/ Şanlıurfa

Furkan Nehri/ Malatya

Metin Harıkçı/ Adıyaman