SABAH, FETÖ’nün yurtdışından para transferini deşifre etti! Esnaf oyununa darbe





PARAYI GÖTÜRDÜĞÜ KİŞİ YÜZ TANIMA SİSTEMİYLE BULUNDU

Kuryenin ifadeleri doğrultusunda D.B.'nin parayı teslim ettiği kişinin bulunması için operasyon başlatıldı. İstanbul polisi ile yapılan işbirliğiyle havalimanından başlamak üzere güzergahtaki tüm mobese görüntüleri, bina güvenlik kamera görüntüleri ve D.B.'nin geçmiş olabileceği değerlendirilen yerlerde bulunan binlerce dakikalık kamera görüntüsü adım adım incelendi. D.B.'nin terör örgütü adına paraları temin ederek finans sağlayan ve dağıtımını yaptığı tespit edilen örgüt üyesiyle buluşma anı tespit edildi. Yüz tanıma sistemleri kullanılarak yapılan çalışma neticesinde parayı teslim eden kişinin 2018 yılından itibaren FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak suçundan aranan İ.İ. olduğu belirlendi. Terör örgütünün güncel yapılanmasında ana finansör ve yönetici şahsın tespit edilebilmesi için gizlilikle yapılan operasyon sonrasında İ.İ. etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istedi.