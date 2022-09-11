SABAH muhabiri o dehşet anları anlattı: Her yerim kan içindeydi





Çok kalabalık olduğu için arkadan gelen metrobüsler de arıza yaptı ve bu metrobüslere de binemedik. Zaten gelse de yaşadığım travma nedeniyle binemezdim. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, inşallah böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını umuyorum. Bütün sürücülerimizin daha dikkatli olmasını istiyorum.