SABAH muhabiri o dehşet anları anlattı: Her yerim kan içindeydi

İstanbul Avcılar'da geçtiğimiz gün saat 18.40 sıralarında meydana gelen kaza sonucu seyir halinde bulunan metrobüsler henüz nedeni belli olmayan şekilde kafa kafaya çarpıştı. Can kaybının olmadığı kazada 89 kişi yaralandı.
Kaza sonrasında İstanbul İtfaiyesiyle birlikte İstanbul Valiliği ve AFAD kaza müdahale edip vatandaşlarla ilgilenirken birçok siyasiden de geçmiş olsun mesajları geldi. Ancak, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önceki afetlerde olduğu gibi İstanbul'daki feci kaza sonrası 89 vatandaş yaralanmasına rağmen ortalarda görünmedi.
O 4 ARAÇTAN BİRİNDE BEN DE VARDIM
İstanbul Avcılar'da 4 metrobüsün karıştığı 99 kişinin yaralı olan kazada Sabah Muhabiri Ece Yıldız, o 4 aracın birindeydi. İşte Yıldız'ın izlenimleri; Gazeteden çıktıktan sonra Avcılar'a gitmek için servise bindim. Sefaköy Metrobüs durağında indim.
Metrobüse binip Avcılar'a gitmek için yol alırken biranda ani bir frenle öndeki metrobüse çarptık. Ne olduğunu anlamadım. Bulunduğum metrobüs çok kalabalıktı. Ani frenle bende dahil olmak üzere yere düştük, demire çarptık. Yaralananlar oldu çok sayıda. Hemen metrobüsden indik.
SAĞLIK EKİPLERİNE YARDIM ETTİM
O esnada gazeteye de anlık olarak bilgi vererek enformasyon sağladım. O sırada olay yerine ambulans ve polis ekipleri gelmeye başladı. Ağır yaralılar hemen ambulansla en yakın hastaneye götürüldü.
Hafif yaralılara ise olay yerinde müdahale edildi. O kadar fazla yaralanan vardı ki sağlık ekiplerine yardım ettim. Her yerim kan içinde olduğu anımı hatırlıyorum. Yaralıların kalkmasına ve ambulansa gitmesine yardım ettim.
YARALILARIN AİLELERİNİ ARADIM
Yaralıların ailelerini arayarak kazayla ilgili bilgi verip hangi hastaneye götürüldüğünü söyledim. Bu vahşet dolu anı yaşayan biri olarak söylüyorum çok korkunç ve acı verici bir olaydı. Saat gece 01.00'a kadar oradaydım. Gideceğim yere de gidemedim.
Çok kalabalık olduğu için arkadan gelen metrobüsler de arıza yaptı ve bu metrobüslere de binemedik. Zaten gelse de yaşadığım travma nedeniyle binemezdim. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum, inşallah böyle bir olayın bir daha yaşanmamasını umuyorum. Bütün sürücülerimizin daha dikkatli olmasını istiyorum.