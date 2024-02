SABAH’ın Temel İslam Ansiklopedisi kampanyasına ilahiyatçılardan övgü: Başucu niteliğinde bir eser

SABAH, İslam diniyle ilgili temel konuların yer aldığı, gençlere ve tüm ailelere yönelik bir rehber niteliğindeki 8 ciltlik Temel İslam Ansiklopedisi'ni okuyucularına armağan ediyor. Bu eser, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) tarafından 10 yılda hazırlandı. Ansiklopedi için 180 Müslüman ilim insanı katkı sundu. 1426 maddeden oluşan 4 bin 400 sayfalık ansiklopedide, İslam'ın temel inanç esaslarından İslam düşüncesinin ve tarihinin temel meselelerine kadar birçok çeşitli dini konular ve hükümler okuyucuya sunuluyor. SABAH okurlarının, piyasa değeri 2 bin 300 lira olan Temel İslam Ansiklopedisi'ne ramazana sayılı günler kala sahip olabilmesi için 69 kupon biriktirmesi yeterli olacak. İlk kupon ise yarın SABAH Gazetesi'nde olacak.Gaziantep İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "Temel İslam Ansiklopedisi'nde ihtiyaç olunan dini hususların hepsini özlü ve anlaşılır bir dille bulabilirsiniz. Bu ansiklopediyle İslam'ı anlama ve yaşama gayretinizde daha kolay yol alacaksınız. Dini bilgilere daha rahat ulaşabilirsiniz. 180 ilim insanının 10 yıl gibi uzun bir süreçte hazırladığı bu eserde İslam'ın inanç esasları; İslam'ın düşünce hayatının temel konuları; iman, ahlak, ibadet konuları; dindeki helal ve haramlar yer almaktadır. Yanınızdan ayırmayacağınız bu ansiklopedide Hz. Peygamber ile diğer peygamberlerin hayatına da yer verilmektedir. Okuyucuların bu fırsatı kaçırmamalarını tavsiye ederim" dedi.İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tasavvuf Ana Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Ekrem Demirli ise "Oldukça kapsamlı konuları içeren ve hacimli bir eser olarak İslam'ın inanç konuları, ameli hayat ve ahlakla ilgili temel kavramları sıkıcı olmayan bir üslupla tanıtmayı amaçlıyor. Bunun yanı sıra İslam tarih ve sanatı, şehirleri, mimarisi, yetiştirdiği büyük düşünürleri, kısaca hemen her alanla ilgili konuları ele alıyor. Bu yönüyle yaklaşık kırk seneyi bulan İslam Ansiklopedisi tecrübesine dayanan bir çalışma olarak kabul edilebilir. Bunun için ilahiyat mesleğinin terimleriyle ve ağır üslubuyla konuları ele almak yerine, olabildiğince anlaşılır bir dil tercih ediliyor. Bu da ülkemizin aydınları, okuryazar kesimleri, çalışanlarına varıncaya kadar her meslekten, her sosyal sınıftan insanlar için faydalı bir eser haline gelmesini sağladı. Bu özelliğiyle eser, İslam'ın hemen her bahsiyle ilgili güvenilir bilgiye ulaşmak isteyen kimseler için temel bir başvuru kaynağı kabul edilebilir. SABAH Gazetesi'nin böyle bir eseri okurlarına kazandırma iradesi, toplumun sağlıklı bilgiye ulaşma ihtiyacına önemli bir katkı olarak kabul edilebilir" diye konuştu.İstanbul Medeniyet Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Başoğlu: "Temel İslam Ansiklopedisi'nin muhatap kitlesi öncelikle gençler, lise ve üniversite öğrencileri. Ayrıca İslami ilimler alanında ihtisası olmayan genel okuyucu da muhatap kitlesi arasında bulunuyor. İslami ilimlere dair ihtisası bulunmayan okuyucular bu eserle rahatlıkla bilgi edinebilecek. Eserin içerisindeki konular hem öğretici hem de anlaşılır bir üslupla kaleme alındı. Ayrıca çizimlerle desteklendi. Mümkün olduğu kadar az terim kullanılmaya çalışıldı ve kullanılan terimler ise gerekli yerlerde açıklamalarla birlikte verildi. Temel İslam Ansiklopedisi'nde doğru ve doyurucu bilgilere yer veriliyor."