Sadife’nin katiline yine iyi hal indirimi ile müebbet hapis cezası

Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Dineksaray Mahallesinde 16 Aralık 2020 tarihinde meydana gelen olayda, çiftçilik yapan Ali Rıza Yüzer çıkan tartışma sonucu 12 yıllık eşi Sadife Yüzer'i 5 el ateş ederek tüfekle vurdu. 6,5 aylık hamile olan 3 çocuk annesi kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Ali Rıza Yüzer çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
'HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİDE VERİLSİN'
Ali Rıza Yüzer yargılandığı Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yüzer'in olaydan sonra eşinin yarasına tampon yapmasını göz önüne alan heyet, bunu 'iyi hal' kabul ederek cezasını müebbet hapse düşürdü. Mahkeme katil zanlısına haksız tahrik indirimi uygulamadı. Cumhuriyet Savcısı ve tarafların itirazı üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesine taşındı. Kararı inceleyen 1. Ceza Dairesi, ''Çocuklarımızdan sadece Efe senin çocuğun, diğerleri senin çocuğun değil, karnımda olan çocukta senin değil'' şeklindeki sözleri nedeniyle 'haksız tahrik' indirimi uygulansın diyerek dosyayı bozdu.
Daha önceki kararda katil zanlısı 'iyi hal' indirimi verildiği gerekçesiyle dosyayı istinaf eden duruşma savcısı bugün ki mütaalasında, olayda tasarlama olmadığını, Yüzer'in eşini çocukların olmadığı odaya getirerek 5 el ateş edip öldürdüğünü, Sadife Yüzer'in kendisine ''Çocuklarımızdan sadece Efe senin çocuğun, diğerleri senin çocuğun değil, karnımda olan çocukta senin değil'' şeklinde sözler söylediğini, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince Ali Rıza Yüzer'e 'haksız tahrik indirimi' verilmesi gerektiğini söyledi.
Mahkeme heyeti ise Bölge Adliye Mahkemesi kararına katılmayarak daha önceki kararını yineledi. Mahkeme Yüzer'i 'gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yüzer'in cezası 'iyi hal' hükümleri uygulanıp müebbet hapse düşürüldü.Sadife bir kez daha öldü