Sadife’nin katiline yine iyi hal indirimi ile müebbet hapis cezası

Daha önceki kararda katil zanlısı 'iyi hal' indirimi verildiği gerekçesiyle dosyayı istinaf eden duruşma savcısı bugün ki mütaalasında, olayda tasarlama olmadığını, Yüzer'in eşini çocukların olmadığı odaya getirerek 5 el ateş edip öldürdüğünü, Sadife Yüzer'in kendisine ''Çocuklarımızdan sadece Efe senin çocuğun, diğerleri senin çocuğun değil, karnımda olan çocukta senin değil'' şeklinde sözler söylediğini, şüpheden sanık yararlanır ilkesi gereğince Ali Rıza Yüzer'e 'haksız tahrik indirimi' verilmesi gerektiğini söyledi.

Mahkeme heyeti ise Bölge Adliye Mahkemesi kararına katılmayarak daha önceki kararını yineledi. Mahkeme Yüzer'i 'gebe olduğunu bildiği eşini kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yüzer'in cezası 'iyi hal' hükümleri uygulanıp müebbet hapse düşürüldü.

Sadife bir kez daha öldü