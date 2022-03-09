Sadife bir kez daha öldü

Konya’da, 6.5 aylık hamile eşi Sadife Yüzer’i katledip “Aldattı” yalanına sığınan Ali Rıza Yüzer için “iyi hal” indirimi yetmezmiş gibi “tahrik” indirimi de istendi
Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Dineksaray mahallesinde çiftçilik yapan Ali Rıza Yüzer (37), 16 Aralık 2020 günü aralarında çıkan tartışmada, 6.5 aylık hamile olan 12 yıllık eşi ve 3 çocuğunun annesi Sadife Yüzer'i (35), av tüfeğiyle öldürdü. Yargılandığı Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, "Hamile olduğunu bildiği eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Yüzer'in, olaydan sonra eşinin yarasına tampon yapmasını "İyi hal" kabul ederek cezayı müebbet hapse düşürdü.
'ÇOCUKLAR SENDEN DEĞİL'
Mahkeme katil zanlısına haksız tahrik indirimi uygulamadı. Tarafların itirazları üzerine dosya Konya Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. Dosyayı inceleyen 1. Ceza Dairesi ise Ali Rıza Yüzer'in, ifadesinde yer alan eşinin, "Çocuklarımızdan sadece Efe senin, diğerleri değil. Karnımdaki çocuk da senden değil" şeklindeki sözler söylediği iddiası nedeniyle, aksi ispatlanamayan savunması ve şüpheden sanık yararlanır ilkesi gözetilerek, haksız tahrik uygulanmasını isteyip kararı bozdu.
DNA TESTİ YALANLADI
Yüzer'in iddiaları üzerine, cenine yapılan DNA testinde, yüzde 99.99 oranında babası olduğu saptanmıştı. Sadife Yüzer'in ailesi, kendi lehlerine bozulması beklenen kararın katil zanlısı lehine bozulmasıyla şoke oldu. Katil zanlısı önümüzdeki günlerde yeniden hâkim karşısına çıkacak.