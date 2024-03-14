Sağlıklı yaşam uykuyla mümkün

Doktorlar, ABD'de 50 ila 60 milyon kişide uyku apnesi olduğunu ancak yalnızca 6-7 milyonuna teşhis konulduğunu düşünüyor. Dünyada her 10 kişiden birinde kronik uykusuzluk belirtileri görülüyor. Bugün Dünya Uyku Günü olarak anılacak. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC) verilerine göre, 0-3 aylık bebeklerin günde 14-17 saat, 4-12 aylık bebeklerin 12-16 saat, 1-2 yaş grubunun 11-14 saat, 3-5 yaş grubu çocukların da 10-13 saat uyuması tavsiye ediliyor. Tavsiye edilen günlük uyku süreleri, 6-12 yaş için 9-12 saat, 13-18 yaş için 8-10 saat, 18 yaş üzeri yetişkinler için de her gece en az 7 saat olarak belirleniyor.