Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor! Son 4 günde 23 kişi hayatını kaybetti

Ali Eser

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 23'E YÜKSELDİ

Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, İstanbul, Antalya ve Erzincan'ın ardından bugün de İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 6, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3 ve Mersin'in Mut ilçesinde de 1 acı haber geldi. Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 23'e çıkarken sahte içki vakasının görüldüğü il sayısı ise 8'e yükseldi.

SAHTE İÇKİ OPERASYONLARINDA 85 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi piyasa sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik ülke genelinde başlatılan "Zehir" operasyonunu sürdürüyor. Operasyon kapsamında şu ana kadar 84 bin 467 litre sahte/kaçak alkollü içki, 3 bin 443 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 14 bin 440 adet etiket, 3 bin 847 adet sahte bandrol, bin 168 şişe alkol aroması ele geçirildi. Bunlara bağlı 13 adet yasadışı alkol imalathanesi deşifre edildi ve 85 şahıs gözaltına alındı.