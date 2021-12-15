Son günlerde Türkiye'nin birçok bölgesinden sahte içki kaynaklı ölüm haberleri gelmeye başladı. Geçen sene çok sayıda can alan sahte içki belası yine hortlarken, bugün İstanbul'un Esenyurt ilçesi, Nizip ve Mut'ta toplamda 11 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.
Esenyurt'ta 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere 6 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti. Öte yandan Özbekistan uyruklu Jobborkul Rakhmonov'la birlikte, Esenyurt'ta sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.
GAZİANTEP'TE 10 KİŞİ HASTANYE BAŞVURDU
Gaziantep'in Nizip ilçesinde de sahte alkolden zehirlenen 10 kişi hastanelere başvurdu. Tedavi altına alınanlardan 3'ü hayatını kaybderken, diğer şahısların tedavisi hala devam ediyor.
ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE SAHTE ALKOL ALDI
Mut'a bağlı Kültür Mahallesi'nde oturan Ali Eser, evine gelen arkadaşları M.A. ve M.S. birlikte alkol aldı. Bir süre sonra evden ayrılan M.A. ve M.S., kendilerini kötü hissederek Mut Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan kontrollerde sahte içki nedeniyle fenalaştıkları belirlenen M.A. ve M.S., buradaki ilk müdahalelerinin ardından özel bir hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.
Sahte içkide bilanço ağırlaşıyor! Son 4 günde 23 kişi hayatını kaybetti | Video
EVİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ertesi gün Ali Eser'den haber alamayan yakınları, eve gelerek kendisine ulaşmaya çalıştı. Eser'in kapıyı açmaması üzerine durum sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde Eser'in cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Eser'in cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı. Eser'in sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirilirken, kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Ali Eser
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 23'E YÜKSELDİ
Kahramanmaraş, Sivas, Yalova, İstanbul, Antalya ve Erzincan'ın ardından bugün de İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 6, Gaziantep'in Nizip ilçesinde 3 ve Mersin'in Mut ilçesinde de 1 acı haber geldi. Böylece sahte içkiden ölenlerin sayısı 23'e çıkarken sahte içki vakasının görüldüğü il sayısı ise 8'e yükseldi.
SAHTE İÇKİ OPERASYONLARINDA 85 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı ekipleri, yeni yıl öncesi piyasa sahte içki sürmek isteyen suç gruplarına yönelik ülke genelinde başlatılan "Zehir" operasyonunu sürdürüyor. Operasyon kapsamında şu ana kadar 84 bin 467 litre sahte/kaçak alkollü içki, 3 bin 443 şişe sahte/kaçak alkollü içki, 14 bin 440 adet etiket, 3 bin 847 adet sahte bandrol, bin 168 şişe alkol aroması ele geçirildi. Bunlara bağlı 13 adet yasadışı alkol imalathanesi deşifre edildi ve 85 şahıs gözaltına alındı.