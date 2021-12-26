Sahte ilaç deposuna operasyon: Neler çıktı neler!

Depoda yapılan aramada, 87 bin adet sahte ilaç, 35 bin uyuşturucu madde yapımında kullandığı tespit edilen hap ve çok sayıda ilaç araç gereçleri bulundu. Adreste bulunan K.Ö. ve E.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.