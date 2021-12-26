Video Yaşam Esenler'de sahte ilaç deposuna baskın! 1 kişi tutuklandı | Video
Esenler'de sahte ilaç deposuna baskın! 1 kişi tutuklandı | Video

Esenler'de sahte ilaç deposuna baskın! 1 kişi tutuklandı | Video

26.12.2021 | 10:48

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ESENLER'de, polis ekipleri piyasa sahte ilaç sürmek isteyen iki kişiyi yakaladı. Depoda yapılan aramada 87 bin adet sahte ilaç ve 35 bin uyuşturucu madde yapımında kullanılan hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

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Esenler'de ilaç sahteciliği şebekesinin merdiven altı diye tabir edilen imalathanelerde ürettikleri sahte ilaç ve uyuşturucu maddeyi piyasaya sürmeye hazırlandığı yönünde ihbar alan Esenler Asayiş Büro Amirliği Ekipleri geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Ekipler, Oruçreis Mahallesi Giyimkent'te bir depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada, 87 bin adet sahte ilaç, 35 bin uyuşturucu madde yapımında kullandığı tespit edilen hap ve çok sayıda ilaç araç gereçleri bulundu. Adreste bulunan K.Ö. ve E.S. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen K.Ö adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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