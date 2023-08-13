Haberler Yaşam Haberleri Sahte savcı ve avukat suçüstü yakalandı
Giriş Tarihi: 14.8.2023

Sahte savcı ve avukat suçüstü yakalandı

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Sahte savcı ve avukat suçüstü yakalandı
İstanbul'da sahte savcı Ahmet A. ve sahte avukat Adnan K., cinsel istismar suçundan tutuklu bulunan bir kişinin tahliyesi için aile üyeleriyle kafeteryada buluştu. 9 Temmuzda yaşanan olayda tutuklunun serbest kalması karşılığında 700 bin lira alan iki kafadara, kafeteryaya gelen polisler kimlik kontrolü yaptı. Kendini avukat olarak tanıtan Adnan K.'nin tehdit suçundan arandığı ortaya çıktı.



Bunun üzerine sözde savcı Ahmet A., cebinde bulunan savcı kimliğini göstererek arkadaşına müdahale edilmemesini istedi. Şüphe üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) ait Hâkim-Savcı Kartı sistemden sorgulanınca bu kartın da sahte olduğu ortaya çıktı. Bu sırada masada bulunan ve cezaevindeki yakınlarının dışarı çıkması için 700 bin lira veren vatandaşlar polise şüphelilerin, kendilerini avukat-savcı olarak tanıttıklarını ve şikâyetçi olduklarını belirttiler. İki şüpheli tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in maliyetini açıkladı
Son dakika: Fenerbahçe, 10 kişi Gaziantep’i tek farkla mağlup etti! Yeni transferler yıldızlaştı…
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Erkekleri üzen karar
LGBT sapkınlığına öncülük eden Şahika Yüksel'den skandal sözler! Sapkın zihniyet gözünü çocuklara dikti
Chelsea Liverpool maçında Salah'tan Jürgen Klopp'a şok tepki!
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Başkan Erdoğan sahnelerin tozunu attırmış: Tiyatro oyunu yönetmiş, rol almış, turneye çıkmış!
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan: "Kadir Albayrak söz verip yapamadı biz yaptık"
ARKADAŞINA GÖNDER
Sahte savcı ve avukat suçüstü yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA