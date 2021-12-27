Saldırgan köpek ırklarına sahip olanlar dikkat! Bunu yapmayan yandı...

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği arasında düzenlenen protokolle kedi ve köpekler kimliklendirilerek kayıt altına alınıyor. Kedi ve köpeklerin deri altlarına uygulanacak mikroçip ve tanzim edilecek resmi pasaport ile ülkemizde kedi ve köpek sayılarının netleşmesi, yapılan tedavi, operasyon ve aşılamaların takip edilmesi, hayvanların sokağa terk edilmesinin önlenmesi, kaybolan kedi ve köpeklerin bulunmaları halinde sahiplerinin kolaylıkla tespit edilebilmesi amaçlanıyor.