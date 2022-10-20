Şamandıra halatına takılan Caretta caretta kurtarıldı

PLASTİK ATIKLAR DENİZ CANLILARI İÇİN CİDDİ TEHLİKE YARATIYOR

Denizlere atılan poşetler, maskeler, sigara paketleri, izmaritleri, bütün bu plastik ve halat gibi materyallerin hepsinin deniz canlılarını çok olumsuz etkilediğini belirten Çapanoğlu, "Denizlerimize ve barındırdıkları ekosistemlere olan ilgimizin yeterli derecede gelişmesi, çevre ve türlerin korunması adına oldukça önemli. Özellikle plastik atıkların denizde yaşayan canlılar için yarattığı tehlikenin farkında olmalı ve bu konuda bilinçli davranmak zorundayız" şeklinde konuştu.

İstanbul Akvaryum küratörü Dr. Uğur Çağlar ise "İlk gün bölgede su altında 4 saat süren bir dalış gerçekleştirdik ancak Caretta caretta'yı bulamadık. Sonraki gün yaklaşık 5 metreye yapılan dalış sonucunda canlıyı tespit ederek kıyıya çıkarttık. Caretta caretta'nın boynuna ve ön uzuvlarına dolanan halatlardan kurtararak, gerekli kontrollerimizi yaptıktan sonra denize geri saldık" dedi.