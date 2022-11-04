Şampiyonlar Ligi’ne direkt gitmek için ülke puanı sıralaması kaç olmalı? UEFA ülke puanı hangi yıl için geçerli?

UEFA ülke puanı sıralaması Avrupa'daki bütün ülkeler için önem arz ederken, Şampiyonlar Ligi'ne kaç takım göndereceğin ülke puanına göre belli oluyor. Örneğin, Türkiye gelecek sene Avrupa Ligi'ne takım gönderemeyecekken, Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi tek takım temsil edecek. Peki, Şampiyonlar Ligi'ne direkt gitmek için ülke puanı sıralaması kaç olmalı? İşte detaylar...
12.LİĞE YÜKSELDİK!
UEFA Avrupa Ligi'nde E, F, G, H gruplarında 6. ve son hafta maçları oynandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, gruplarda 8 maç yapıldı. A, B, C ve D gruplarındaki 8 maç ise TSİ 23.00'te başladı.
UEFA ülke puanı klasmanında sezona 20. sırada giren Türkiye, turnuvalardaki grup maçları sonunda 12. sırada yer aldı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu 6. ve son maçında ağırladığı Macaristan'ın Ferencvaros takımını 1-0 yendi. Grubu 9 puanla 3. sırada tamamlayan bordo-mavililer, yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turundan devam edecek.
UEFA Konferans Ligi'nde Başakşehir, evinde Hearts'ı 3 – 1 yenerek A Grubu'nu lider tamamlamayı başardı. Sivasspor da deplasmanda güçlü ekip Slavia Prag ile 1 – 1 berabere kaldı ve G Grubu'nu lider tamamlamayı başardı. İki takım da son 16 turundan gruplara devam edecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE DİREKT GİTMEK İÇİN ÜLKE SIRALAMASINDA KAÇINCI OLMAMIZ LAZIM?
Rusya takımlarının Avrupa turnuvalarında oynamasının geçici olarak yasaklanmasından sonra, orta sıra ülkelerin gruplara doğrudan takım gönderme hayali daha da gerçek oldu. Türkiye geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan bir takım gönderirken, bu sene şampiyon olan Trabzonspor 2. eleme turundan başladı. Şuan 12. sırada olan Türkiye, 11. sıraya geçtiği durumda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak bir takım gönderebilecek. Süper Lig ikincisi Şampiyonlar Ligi 2. eleme turundan turnuvaya başlayacak ve iki eleme turu geçmesi gerekecek.
Bu yıl ligi birinci bitirecek takım, Şampiyonlar Ligi'ne birinci ön eleme turundan başlayacak ve 6 tur geçtikten sonra Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilecek.
Artık ulusal kupaları kazanan takımların direkt olarak Avrupa'ya gitmesinin zorlaştırıldığını söylemekte yarar var. UEFA Ülke Puanı Sıralaması'nda ilk 7'de olan ülkeler, direkt olarak Avrupa Ligi gruplarına ulusal kupa şampiyonlarını gönderebiliyor. Geçen sene ülke puanı sıralamasında 20. olmamızdan ötürü Ziraat Türkiye Kupası kazananı, Konferans Ligi playofflarından turnuvaya başlayacak.
Bu yıl ligi ikinci bitirecek olan takım, Şampiyonlar Ligi'ne değil UEFA Konferans Ligi'ne gidecek.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI NE ZAMAN GEÇERLİ OLACAK?
UEFA ülke puanı sıralaması, 2023/2024 sezonunu değil; 2024/2025 sezonunu etkileyecek. Bu yıl elde edilen puanların yararı iki sene sonra önem arz ediyor.
Güncel ülke puanı sıralaması için tıklayınız.