Saniyeler içinde söküp yarı fiyatına satıyorlardı

Ataşehir, Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yaşayan S.A., akşam park ettiği otomobilinin yanına sabah gittiğinde farlarının yerinde olmadığını görerek polise şikayette bulundu. Çekmeköy, Çamlık Mahallesi'nde yaşayan İ.A. da otomobilinin 100 bin lira değerindeki farlarının çalındığını söyleyerek polise başvurdu. Yapılan başvurular üzerine Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şapkalı ve medikal maskeli 4 kişinin otomobilleriyle farlarını çaldıkları araçların yanına geldiklerini, saniyeler içerisinde farları sökerek gecenin karanlığında kaybolduklarını belirledi.

7 ARACIN FARINI SÖKMÜŞLER

Çetenin, Kadıköy, Ataşehir ve Çekmeköy'de, 26-30 Kasım tarihleri arasında aynı yöntemle 7 aracın farlarını sökerek çaldıkları, bir araca da maddi hasar verdikleri belirlendi. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, hırsızlardan birinin kimliğini deşifre etmeyi başardı. Maltepe'de adresinin de belirlenmesiyle başlatılan operasyonda çetenin bir üyesi yakalandı.

YARI FİYATINA SATIYORLARDI

Çetenin çaldığı farları oto sanayilerde bağlantılı oldukları kişiler ya da internet üzerinden yarı fiyatına sattıkları saptandı. Gözaltına alınan çete üyesi çıkarıldığı adliyede tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konulurken, çetenin diğer 3 üyesini yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.