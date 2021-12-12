Haberler Yaşam Haberleri Saniyeler içinde söküp yarı fiyatına satıyorlardı
Giriş Tarihi: 12.12.2021 11:32 Son Güncelleme: 12.12.2021 11:33

Saniyeler içinde söküp yarı fiyatına satıyorlardı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Saniyeler içinde söküp yarı fiyatına satıyorlardı

İstanbul’da park halindeki lüks araçların farlarını sökerek çalan hırsılardan biri Asayiş Şube Müdürlüğü Görevlilerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ataşehir, Küçükbakkalköy Mahallesi'nde yaşayan S.A., akşam park ettiği otomobilinin yanına sabah gittiğinde farlarının yerinde olmadığını görerek polise şikayette bulundu. Çekmeköy, Çamlık Mahallesi'nde yaşayan İ.A. da otomobilinin 100 bin lira değerindeki farlarının çalındığını söyleyerek polise başvurdu. Yapılan başvurular üzerine Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şapkalı ve medikal maskeli 4 kişinin otomobilleriyle farlarını çaldıkları araçların yanına geldiklerini, saniyeler içerisinde farları sökerek gecenin karanlığında kaybolduklarını belirledi.

7 ARACIN FARINI SÖKMÜŞLER

Çetenin, Kadıköy, Ataşehir ve Çekmeköy'de, 26-30 Kasım tarihleri arasında aynı yöntemle 7 aracın farlarını sökerek çaldıkları, bir araca da maddi hasar verdikleri belirlendi. Kamera görüntülerinden yola çıkan polis ekipleri, hırsızlardan birinin kimliğini deşifre etmeyi başardı. Maltepe'de adresinin de belirlenmesiyle başlatılan operasyonda çetenin bir üyesi yakalandı.

YARI FİYATINA SATIYORLARDI

Çetenin çaldığı farları oto sanayilerde bağlantılı oldukları kişiler ya da internet üzerinden yarı fiyatına sattıkları saptandı. Gözaltına alınan çete üyesi çıkarıldığı adliyede tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne konulurken, çetenin diğer 3 üyesini yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: PKK'nın dağ kadrosundan İBB'ye! İşte belediyedeki görevleri ve kimlikleri...
Başkan Erdoğan uyarmıştı! Stokçuların yeni oyunu deşifre oldu
Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den asgari ücret ve 3600 ek gösterge açıklaması
Sena Altan'nın ağabeyinden duygulandıran paylaşım
Son dakika: Sincar'a hava harekatı! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi!
SON DAKİKA: Mardin'deki petrol keşfinin perde arkası ortaya çıktı! Tam 35 gün boyunca...
Son dakika: Muharrem İnce'den eski partisi CHP'ye çok ağır sözler: Vicdansızlar, yalancılar, sahtekarlar...
Uğur Şahin'den omicron varyantı açıklaması
PKK'lı katili kaçırmaya çalışan HDP’li vekilin kardeşi tutuklandı
Kaderini nakavt etti! Türkiye’ye 14 yıl sonra madalya getiren genç boksör Kerem Özmen'in başarı hikayesi filmleri aratmadı!
Girişimciye özel banka şubesi
Girişimciye özel banka şubesi
ARKADAŞINA GÖNDER
Saniyeler içinde söküp yarı fiyatına satıyorlardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA