Maltepe'de park halindeki araçların farklarını böyle çaldılar | Video

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İstanbul’da 8 olaya karışan far hırsızı Maltepe de yakalandı. Farların değerinin iki farın değerinin 115 bin TL olduğu öğrenilirken, hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Çekmeköy-Kadıköy-Ataşehir'de 30, 28, 27, 26 tarihlerinde otomobilinin farları çalınan şahıslar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler şüphelinin eşkalini tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde, şüpheli 06 Aralık günü Maltepe'de yakalandı. Emniyette işlemleri biten şahıs 7 Aralık günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Maltepe Cezaevine gönderildi. Bir aracın farlarının değerinin 100 bin TL diğerinin ise, 15 bin TL değerinde olduğu öğrenildi.
Far hırsızlığı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir araçtan 4 kişinin indiği ve park halinde bulunan aracın farlarını yanlarında getirdikleri aletle söktükleri görüşüyor. Yine başka bir aracın yanına gelen hırsızlar park halinde bulunan otomobilin farlarını söküp kaçıyorlar.