6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanmış aydınlatma metnimizi okumak ve sitemizde ilgili mevzuata uygun olarak kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak için lütfen tıklayınız.
Video Yaşam Gaziantep'te esrarengiz patlama sesi korku ve paniğe neden oldu | Video
Gaziantep'te esrarengiz patlama sesi korku ve paniğe neden oldu | Video

Gaziantep'te esrarengiz patlama sesi korku ve paniğe neden oldu | Video

26.04.2024 | 08:48

Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Suriye sınır hattındaki kırsal mahallelerde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin eden patlama sesi ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatılırken boş araziye havan mermisi düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Suriye sınır hattındaki kırsal mahallelerde meydana geldi. İddiaya göre, özellikle bölgedeki kırsal Gökçeli Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar bir anda çok yüksek bir patlama sesi duydu. Duydukları sesle korku ve panik yaşayan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine sesin duyulduğu bölgelere jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olay sonrası patlama sesinin kaynağı ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Olayla ilgili çalışma yapan ekiplerin boş araziye havan mermisi düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

KORKU VE PANİK YAŞAYAN VATANDAŞLAR O ANLARI ANLATTI
Yaşadıkları korku ve paniği anlatan Çapan Köse ve Adil Yılmaz isimli vatandaşlar, önce kısa süreli keskin bir ışık gördüklerini sonrasında ise şiddetli bir patlama sesiyle irkildiklerini söyledi. Vatandaşlar, Suriye'ye yakın olduklarını ve oradan bir şey düşme ihtimalinin akıllarına geldiğini de ifade etti.
Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Gaziantep’te esrarengiz patlama sesi korku ve paniğe neden oldu | Video 02:05
Gaziantep'te esrarengiz patlama sesi korku ve paniğe neden oldu | Video 26.04.2024 | 08:48
Çanakkale Boğazı’nda makine dairesinde yangın çıkan gemi böyle görüntülendi | Video 01:30
Çanakkale Boğazı’nda makine dairesinde yangın çıkan gemi böyle görüntülendi | Video 26.04.2024 | 09:04
Havza’da 2 katlı ahşap ev ve depo alevlere teslim oldu | Video 03:00
Havza'da 2 katlı ahşap ev ve depo alevlere teslim oldu | Video 26.04.2024 | 08:50
Fatih’te 4 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi | Video 03:18
Fatih'te 4 katlı binada çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi | Video 26.04.2024 | 08:50
Drift atan 3 sürücüye ceza yağdı | Video 01:01
Drift atan 3 sürücüye ceza yağdı | Video 26.04.2024 | 08:48
Mahzen-32 operasyonlarında Hakkı Saral’ın elebaşılığını yaptığı suç örgütü çökertildi | Video 00:57
Mahzen-32 operasyonlarında Hakkı Saral’ın elebaşılığını yaptığı suç örgütü çökertildi | Video 26.04.2024 | 08:48
Konya’da antikacılar dernek başkanının akıma kapılma anı kamerada 02:30
Konya'da antikacılar dernek başkanının akıma kapılma anı kamerada 25.04.2024 | 16:51
Ankara’da fabrikada yangın paniği | Video 00:51
Ankara'da fabrikada yangın paniği | Video 25.04.2024 | 16:21
Avcılar’da kaldırım çöktü, bina boşaltıldı | Video 01:03
Avcılar'da kaldırım çöktü, bina boşaltıldı | Video 25.04.2024 | 15:44
Marmaris’te açıkta demirleyen gezi teknesi battı | Video 01:21
Marmaris’te açıkta demirleyen gezi teknesi battı | Video 25.04.2024 | 15:44
11 bin Euro fiyatındaki güvercini çelik kulübelerde besliyor | Video 04:17
11 bin Euro fiyatındaki güvercini çelik kulübelerde besliyor | Video 25.04.2024 | 15:44
Dilan ve Engin Polat hakkında ara karar: Tutukluluk devam | Video 02:23
Dilan ve Engin Polat hakkında ara karar: Tutukluluk devam | Video 25.04.2024 | 15:44
Banu Parlak, Dilan Polat davasının çıkışında konuştu | Video 02:49
Banu Parlak, Dilan Polat davasının çıkışında konuştu | Video 25.04.2024 | 15:48
Siber polisinden müstehcenlik operasyonu: 3 gözaltı | Video 00:46
Siber polisinden müstehcenlik operasyonu: 3 gözaltı | Video 25.04.2024 | 14:45
Kahreden kaza kamerada: Anne öldü, 9 yaşındaki kızı ağır yaralı | Video 01:32
Kahreden kaza kamerada: Anne öldü, 9 yaşındaki kızı ağır yaralı | Video 25.04.2024 | 13:58
İspir’de iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga kamerada | Video 01:30
İspir’de iki grup arasında bıçaklı ve sopalı kavga kamerada | Video 25.04.2024 | 14:05
Bu araçtan sağ çıktı: Freni tutmayan kamyonet devrilip paramparça oldu | Video 00:29
Bu araçtan sağ çıktı: Freni tutmayan kamyonet devrilip paramparça oldu | Video 25.04.2024 | 14:07
Kahreden kaza kamerada: Baba öldü, 9 yaşındaki kızı ağır yaralı | Video 01:32
Kahreden kaza kamerada: Baba öldü, 9 yaşındaki kızı ağır yaralı | Video 25.04.2024 | 14:07
Kavga ettiği kişinin kulağını kopartıp martının kapmasına neden olan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası | Video 02:28
Kavga ettiği kişinin kulağını kopartıp martının kapmasına neden olan sanığa 3 yıl 4 ay hapis cezası | Video 25.04.2024 | 14:07
Kebapçı ile çaycının yumruklu tekmeli tabela kavgası kamerada | Video 01:45
Kebapçı ile çaycının yumruklu tekmeli tabela kavgası kamerada | Video 25.04.2024 | 14:07

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA