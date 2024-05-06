Eyüpsultan’da ‘hastaneye gideceğim’ diyerek dilenen şahsın üzerinden 23 bin lira çıktı | Video
Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan dilencinin üzerinden 23 bin 45 lira para çıktı. “Hastaneye gideceğim” diyerek vatandaşlardan para dilenen şahsın üzerinden çıkan paraya düzenlenen tutanakla el konuldu.
ÜZERİNDEN ÇIKAN PARAYA EL KONULDU
Şahsın üzerinde yapılan aramada, 23 bin 45 TL para bulundu. K.E.'nin dilencilik yaparak kazandığı tespit edilen parasına düzenlenen tutanakla el konuldu.
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