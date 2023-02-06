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Giriş Tarihi: 6.2.2023 17:10 Son Güncelleme: 6.2.2023 17:38

Şanlıurfa AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ı yasa boğan haber

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın amcasının oğlu Sergen Yıldız depremde hayatını kaybetti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ı yasa boğan haber

7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin de merkez üssü olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yıkım büyük oldu. Depremden Şanlıurfda'da büyük ölçüde etkilendi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın amcasının oğlu Sergen Yıldız depremde hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da 22 bina yıkılırken enkazdan çıkan ve çeşitli sebeplerden de 150 kişi yaralandı. kurtarma çalışmaları devam ederken Şanlıurfa'lı vatandaşlar evlerine girmeyerek dışarıda kalmayı tercih etti. Bir çok binada hasar meydana geldi. Polis sürekli sokaklarda anons ederek vatandaşları evlerine girmemelerini konusunda ikaz etti. Maliye Bakanı'nın Nureddin Nebati Şanlıurfa'ya gelerek yıkılan binalarda incelemelerde bulundu. Bakana Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül eşlik etti.

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Şanlıurfa AK Parti Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ı yasa boğan haber
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