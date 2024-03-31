Şanlıurfa’da muhtarlık kavgası: 14 kişi yaralandı

Ramazan ayı dolayısıyla Şanlıurfa'da oy kullanma işlemleri öğlen saatlerinde yoğunlaşmaya başlaması üzerine kavgaları da beraberinde getirdi. Muhtarlık seçimi yüzünden çıkan ilk olay Harran'a bağlı kırsal Akkuş Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre muhtarlık seçimi yüzünden iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaşanan kavga üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ise kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Kent merkezinde muhtarlık seçimleri yüzünden Süleymaniye Mahallesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman Okulunda çıkan kavga ise 1 kişi darp edilerek yaralandı. Kavga polisin araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı. Son olarak kırsal Sultantepe mahallesinde medyana gelen muhtarlık kavgasında 1 kişi bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Okulda bulunan jandarma ekipleri olaya hemen müdahale ederek 1 kişiyi gözaltına aldı.

Bozova'ya bağlı kırsal Ürünlü Mahallesinde yaşanan muhtarlık seçimleri kavgasında 3 kişi yaralandı. Tarafların karıştığı kavgayı özel hakaret polisleri tüfeklerle havaya ateş açarak kavgayı güçlükle sonlandırdı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

HALFETİ BAŞKANI YUHALANDI KORUMA DIŞARI ÇIKTI

Mevcut Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak eşi Nisa Albayrak'la oy kullanmaya gittiği Karagül Mahallesindeki Halfeti Anadolu Lisesinde bir grup tarafından alışlarla protesto edilerek yuhlandı. Yaşanan gerginlik üzerine oyunu güçlükle kullanan Albayrak, etrafını saran korumalar eşliğinde okuldan güçlükle uzaklaştırıldı.