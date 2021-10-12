Şanlıurfa’da soy isim benzerliği kabusları oldu: 160 kişi köylerini terk etti

"Olayın ardından ortaya çıkan tüm olumsuzluklar ne yazık ki bizleri etkiledi. Benim sorumlu olduğum 3 ailem ve 21 kişi köye giremedik. Bizimle birlikte yine iki tarafın da akrabası olan ve soy isimleri aynı olması nedeniyle şuan 12 aile ve 160 kişi mağduruz, olayla hiçbir ilgimiz alakamız bulunmuyor" dedi."