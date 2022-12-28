Sapık patrona 3 yıl hapis istendi

İstanbul Bayrampaşa'da ortağı olduğu şirkette, çalışanların görüntülü kaydını tutan patron Onur A. (40) hakkındaki soruşturma tamamlandı. İş güvenliği hizmeti veren "Bayrampaşa İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi" adlı işyerinde, ortak kullanımdaki tuvaletin farklı açılarını görecek şekilde çorap, tıraş makinesi, krem kutusu gibi eşyaların içine gizlenmiş halde kameralar koyduğu ortaya çıkan şirket ortağının daha önce de bir çalışana tacizde bulunduğu ortaya çıktı.Gizli kameraları fark eden işyeri çalışanı Denizcan Kaygusuz, kadın iş arkadaşlarıyla ile birlikte şikâyetçi oldu. Kaygusuz, olayı ilk fark ettiğinde elinde delil olmadığı için şikâyetçi olamadığını ancak yazıcıyla ilgili bir teçhizat ararken ofisin arşivinde bir kutuda küçük gizli kameralar bulduğunu anlattı.Gizli çekim yapıldığı şüphesi üzerine arayışa girdiğini söyleyen Kaygusuz, "İşyerinin ortaklarından Onur A.'nın tuvalette kadınların kamera düzenekleriyle görüntülerini aldığını tespit ettim. Sonra bu düzeneklerin hafıza kartlarına ulaştım. Şahsın bizzat kameraları yerleştirirken yakalandığı görüntüleri savcılığa sunduk" dedi.Toplamda 285 video kaydı bulunan olayda Onur A.'nın kameraları yerleştirirken kendisini de kaydettiği ve bu şekilde deşifre olduğu öğrenildi.Savcılığın başlattığı soruşturmada ifadesi alınan Onur A., söz konusu kameraları çalışanları denetlemek için aldığını, eşinin hamile olduğu dönemde başka bir kadınla yaşadığı ilişkiyi kayda aldığını ve çalışanları kayda almadığını ileri sürdü.Soruşturma sonunda Onur A. hakkında 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçundan 3 yıla kadar hapis istendi.Öte yandan daha önce aynı işyerinde çalışan ancak sigortası yapılmadığı gibi 'Ben evli olmasaydım benimle ilişki düşünür müydün? Bakire misin? Cinsel hayatın nasıl?' gibi sorulara maruz kalınca işten ayrılan Ece Ö. de (19) durumu eski iş arkadaşlarından öğrenip şikâyetçi oldu.