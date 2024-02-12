Saplantılı âşıktan ölüm tehdidi

Ankara'da bir kişinin, kadın komşusuna saplantılı olduğu ve ona zorbalıklar yaptığı ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden çektiği videoyla yardım isteyen Perihan Ö.'nün, "Ben ölmek istemiyorum" sözleri üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, kadın komşusunu ölüm tehditleri ve hakaretlerle rahatsız eden saplantılı Muhammed K.'yı gözaltına aldı.Sosyal medya üzerinden "Dora'navirus" kullanıcı adıyla "Perihan öldürülecek" başlıklı bir video yayınlayan kadın, yardım çağrısında bulundu. Karşı apartmanda oturan Muhammed K. tarafından 1 yıldır düzenli olarak tehdit edildiğini ileri süren Perihan Ö, "Beni öldüreceğini, tecavüz edeceğini, sakat bırakacağını söylüyor. Önce sahte hesaplardan yazdığı için ciddiye almadım. Ancak daha sonra kimliğini açığa çıkarıp dozunu artırarak üzerime geldi. En son 2 gün önce eşim işe gittikten sonra kapıma dayanıp zile bastı. Evin etrafında dolaştı. Karakola gidip şikâyetçi olduk. Ben ölmek istemiyorum. Ben haberlerde izlediğimiz kadınlardan bir tanesi olmak istemiyorum" dedi.Kadının yardım çığlığının sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini ve adresini tespit ettikleri saplantılı şahıs Muhammed K.'yı Sincan'da gözaltına alırken evinde de arama gerçekleştirdi. Mağdur kadın emniyetteki ifadesinde; Muhammed K.'nın kendisine uzun süredir saplantılı olduğunu, takip edilerek tehdit ve hakaretlere uğradığını söyledi. Gözaltına alınan Muhammed K. hakkında adli işlemlere başlanırken mağdur kadın koruma altına alındı.Muhammed K., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan saplantılı komşuya ev hapsi verildi. Şahıs konutunda elektronik kelepçe ile takip edilecek.