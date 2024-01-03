Sarıyer’de İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 yaralı!

Kaza, dün saat 08.00 sıralarında, Sarıyer Bahçeköy Yolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 34 AIB 56 plakalı İETT otobüsü, içindeki yolcularla seyir halindeyken şoförün virajda kendi şeridinden çıkmasıyla karşı yönden gelen kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yan camları patlayan İETT otobüsündeki iki yolcu yaralandı.