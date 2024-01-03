Sarıyer'de İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı | Video
Sarıyer'de, İETT otobüsü ile kamyonet çarpıştı. Kazada, otobüste bulunan 2 yolcu yaralandı.
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