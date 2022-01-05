Dayakçı kocasından şikayetçi olmadı! Aldığı yumruk darbeleriyle merdiven boşluğuna düşmüştü...

Yürekleri dağlayan olayın adresi Sarıyer Ayazağa oldu. İddiaya göre Aynur T. ile eşi Ümit T. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tartışmaya başlayan çift arasındaki tansiyon artınca Ümit T. taksiye binip uzaklaşmak istedi. Bu esnada Aynur T., sakinleştirmek için yanına gittiği eşi Ümit T.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Dayakçı koca sokak ortasında eşini yumruklarla darp etti. Talihsiz kadın aldığı darbelerin ardından kaldırım kenarında bulunan merdiven boşluğuna düştü. Bu esnada olayı tanık olan vatandaşların kayıtsız kalmasıyla saldırgan koca yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Yaralı kadın ise ihbar üzerine olay gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI



Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Aynur T.'nin kendisini sokak ortasında darp eden eşi Ümit T.'den şikayetçi olmadığı öğrenilirken, dayakçı kocanın ise yakalanarak gözaltına aldındığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit T. serbest bırakıldı.

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