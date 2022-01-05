Haberler Yaşam Haberleri Dayakçı kocasından şikayetçi olmadı! Aldığı yumruk darbeleriyle merdiven boşluğuna düşmüştü...
Giriş Tarihi: 5.1.2022 13:19 Son Güncelleme: 5.1.2022 13:40

Dayakçı kocasından şikayetçi olmadı! Aldığı yumruk darbeleriyle merdiven boşluğuna düşmüştü...

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Dayakçı kocasından şikayetçi olmadı! Aldığı yumruk darbeleriyle merdiven boşluğuna düşmüştü...

İstanbul Sarıyer’de 34 yaşındaki Aynur T. barışmak için yanına gittiği kocası Ümit T.’nin(36) saldırısına uğradı. Dayakçı koca sokak ortasında eşine yumruklar savurdu, çaresiz kadın aldığı darbelerle merviden boşluğuna düştü. Polis ekipleri tarafından yakalanan Ümit T., eşinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı. Güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülenen olayda çevredekilerin kayıtsız kalması ise “pes” dedirtti.

Yürekleri dağlayan olayın adresi Sarıyer Ayazağa oldu. İddiaya göre Aynur T. ile eşi Ümit T. arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Tartışmaya başlayan çift arasındaki tansiyon artınca Ümit T. taksiye binip uzaklaşmak istedi. Bu esnada Aynur T., sakinleştirmek için yanına gittiği eşi Ümit T.'nin yumruklu saldırısına uğradı. Dayakçı koca sokak ortasında eşini yumruklarla darp etti. Talihsiz kadın aldığı darbelerin ardından kaldırım kenarında bulunan merdiven boşluğuna düştü. Bu esnada olayı tanık olan vatandaşların kayıtsız kalmasıyla saldırgan koca yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Yaralı kadın ise ihbar üzerine olay gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMADI

Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Aynur T.'nin kendisini sokak ortasında darp eden eşi Ümit T.'den şikayetçi olmadığı öğrenilirken, dayakçı kocanın ise yakalanarak gözaltına aldındığı belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ümit T. serbest bırakıldı.

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Dayakçı kocasından şikayetçi olmadı! Aldığı yumruk darbeleriyle merdiven boşluğuna düşmüştü...
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