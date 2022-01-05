İstanbul'da koca dehşeti kamerada! Yumrukladığı karısını merdivenlerden yuvarladı | Video
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Sarıyer'de öfke krizine giren koca, tartıştığı karısını sokak ortasında tekme tokat dövdü. Kocasının yumruklu saldırısına uğrayan kadın, merdivenlerden yuvarlanarak başından yaralandı.