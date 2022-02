Aydın’da korkunç olay: Satırla 10 yıllık eşini doğradı! 7 parmağını kopardı

HER ŞEYİ SATTI



Ameliyata alınan genç kadının annesi ise, kızının yaşadığı şiddeti bu ifadelerle anlattı: İsmail D., şans oyunu bağımlısıydı. Kızımla evlendikten sonra evdeki her şeyi satıp paraya çevirdi. Ailesi evi yeniden kurdu, mobilyaları yeniden aldı. İsmail D. onları da satıp paraya çevirdi. Kafası bozuldukça kızımı dövüyordu. Kızım her boşanmak istediğinde bizi öldürmekle tehdit ediyordu. En sonunda kızımın canına tak etti, bizim yanımıza yerleşti. Ama yine de kurtulamadı onun elinden" diye konuştu.