Aydın’da korkunç olay: Satırla 10 yıllık eşini doğradı! 7 parmağını kopardı

PARMAKLARI AMELİYATA YETİŞTİRDİLER



Kanlar içerisinde kalan genç kadın hastaneye kaldırılırken, saldırgan koca ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaralı kadın hemen ameliyata alındı, kopan parmakları ise zamanla yarışan polis ekiplerinin çalışmalarıyla ameliyata yetiştirildi. Bıçak altına yatan kadının kopan parmakları 6 saatlik ameliyatla yerine dikildi, tam günü yoğun bakımda hayati tehlikeyle geçirdi. Gözaltına alınan İsmail D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

SATIRI İNDİRDİĞİ GİBİ...



Ameliyatla parmakları yerine dikilen kadın, yaşadığı saldırı sonucu bir kez daha bıçak altına yattı. Ameliyattan hemen önce SABAH'a konuşan iki çocuk annesi "İş yerime geldiğini anladığımda etrafa bağırıyordu. Satırla üzerime yürüdüğünü görünce biber gazına sarıldım. Kendimi savunmaya çalışsam da yere düşürdü beni, daha sonra satırı havaya kaldırdı. Ben de yüzümü korumak için ellerimle siper ettim. Satırı indirdiği gibi parmaklarım koptu. Ne uzaklaştırma kararı, ne de biber gazı beni o adamın elinden kurtaramadı. Hakettiği cezayı almasını istiyorum" dedi.