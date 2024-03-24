Sazan sarmalı çetesi çökertildi

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, araç satışı yapmak isteyenlerin ilanlarını internet sitelerinden kopyalayarak sahte ilan veren kişilerin, alıcı ve satıcıyı noterde buluşturduktan sonra satış bedelinin kendi hesaplarına gönderilmesini sağladıkları ve vatandaşları 'sazan sarmalı' olarak bilinen yöntemle dolandırdıklarını belirledi. Diyarbakır ve İstanbul'da yapılan eşzamanlı operasyonlarda dolandırıcı çetesi çökertildi.Şüphelilerden birinin dolandırıcılıktan elde ettiği parayı dövize çevirirkenki görüntüsü elde edildi. Evine yapılan baskında ruhsatsız tabancalar, telefonlar ele geçirildi. 29 kişinin tapu kayıtları, sigorta kayıtları, banka hesap hareketleri, şirket varlıkları, şans oyunları gelirleri, kara, hava ve deniz taşıtları, kripto varlıklarının araştırılması ve incelenmesi sonuc; 2 adet daire, 1 adet işyeri, 1 adet depo ve 2 adet araç olmak üzere toplamda 9 milyon 200 bin TL taşınır ve taşınmaza el konuldu. 'Sazan sarmalı' yöntemiyle oto dolandırıcılığı yapan 20 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.