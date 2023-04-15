SBÜ’den SABAH’a şahane ödül

Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin (SBÜ) kuruluşunun 8'inci yılı dolayısıyla düzenlenen programda "Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Vefa Ödülleri" ve "4. Şahane Medya Ödülleri" sahiplerini buldu. SABAH muhabiri Dilan Kaya, "Koronanın Öksüz Bıraktığı Bebekler Büyüdü" başlıklı haberiyle gazete dalında Vaka Araştırma Haberi Ödülü'nün sahibi oldu. Üniversitedeki törende Kaya'ya ödülünü Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl ve Hamidiye Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abubekir Eltas takdim etti. Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Vefa Ödülleri de sahiplerini buldu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına ödülü Başdanışmanı, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu'na verildi. Vefa ödülü verilen diğer isimler şöyle: Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, 25. Dönem TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, Eski YÖK Başkanı Yekta Saraç ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu. SABAH