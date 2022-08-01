Scooter kazasında flaş gelişme! Sürücü için istenen ceza belli oldu

12 Temmuz gecesi Halaskargazi Caddesi'nde saat 00.10 sıralarında, Hakan A. isimli sürücünün kullandığı otomobil, cadde üzerinde elektrikli scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara Gül'e çarptı. Dansçı olduğu öğrenilen Dilara Gül, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Hakan A., ise gözaltına alındı. İfadesi alınan sürücü, Dilara'nın kullandığı aracın aniden önüne çıktığını kendisinin hızlı olmamasına rağmen genç kızın kullandığı elektrikli scootera çarptığını anlattı. İfadesi alınan sürücü, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA DAVASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık olayla ilgili Hakan A., hakkında' Taksirle Ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Hazırlanan iddianamede, sürücü Hakan A.'nın ve Dilara Gül'ün eşit derecede kusurlu olduğu anlatılırken, sürücünün alkolsüz olduğu kaydedildi. İddianamede Hakan A.'nın kavşağa yaklaştığı, ışıkların yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği ve Dilara'nın ise bu sırada elektrikli aracıyla manevra ihlali yaptığı kaydedildi. Halen tutuklu olan sürücü, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.