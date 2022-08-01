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Giriş Tarihi: 1.8.2022 14:36 Son Güncelleme: 1.8.2022 14:37

Scooter kazasında flaş gelişme! Sürücü için istenen ceza belli oldu

İstanbul Şişli'de scooter kullanıcısı 23 yaşındaki Dilara Gül’e çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü hakkındaki soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma sonunda sürücü hakkında, ‘Taksirle ölüme neden olma’ suçundan dava açıldı. İddianamede, sürücünün alkolsüz olduğu, kazada tarafların eşit derecede kusurlu olduğu ve sürücünün kavşakta yeşil ışığın sarıya döndüğü anda hareket ettiği kaydedildi.

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Scooter kazasında flaş gelişme! Sürücü için istenen ceza belli oldu

12 Temmuz gecesi Halaskargazi Caddesi'nde saat 00.10 sıralarında, Hakan A. isimli sürücünün kullandığı otomobil, cadde üzerinde elektrikli scooter kullanan 23 yaşındaki Dilara Gül'e çarptı. Dansçı olduğu öğrenilen Dilara Gül, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Taksim İlkyardım Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücü Hakan A., ise gözaltına alındı. İfadesi alınan sürücü, Dilara'nın kullandığı aracın aniden önüne çıktığını kendisinin hızlı olmamasına rağmen genç kızın kullandığı elektrikli scootera çarptığını anlattı. İfadesi alınan sürücü, sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA DAVASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık olayla ilgili Hakan A., hakkında' Taksirle Ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Hazırlanan iddianamede, sürücü Hakan A.'nın ve Dilara Gül'ün eşit derecede kusurlu olduğu anlatılırken, sürücünün alkolsüz olduğu kaydedildi. İddianamede Hakan A.'nın kavşağa yaklaştığı, ışıkların yeşilden sarıya döndüğü sırada aracıyla hareket ettiği ve Dilara'nın ise bu sırada elektrikli aracıyla manevra ihlali yaptığı kaydedildi. Halen tutuklu olan sürücü, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

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Scooter kazasında flaş gelişme! Sürücü için istenen ceza belli oldu
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