Seçim sandığı evlere geldi

31 Mart yerel seçimlerinde sandığa gidemeyen vatandaşlar için sandık yine evlerine geldi. Demokratik haklarını kullanan vatandaşlar, uygulamadan oldukça memnun kaldı. Evlerde oy kullanılırken, ortaya da renkli görüntüler çıktı.Karabük Safranbolu İlçe Seçim Kurulu görevlileri, 31 Mart Mahalli İdareler seçimi için 2 metre 15 santimetre uzunluğu ile "Dünyanın en uzun boylu kadını" unvanına sahip Rümeysa Gelgi'nin Safranbolu'nun Emek Mahallesi'ndeki evine, İlçe Seçim Kurulu'nun 8801 No'lu sandığını götürdüler. Gergi oyunu evinde kullandı. Seçim Kurulu yetkililerine teşekkür eden Gelgi, "Seyyar sandık nedeniyle muhtar adayını seçememiş oldum ama benim için de sürpriz oldu, böyle bir şey beklemiyordum. Geçtiğimiz yıl hariç önceki yıllarda atandığım okula giderek oy kullanıyordum. Tabii ki fiziksel olarak bazı zorlukları oluyordu. Seyyar sandık uygulaması fiziksel engelli bireyler için oldukça yararlı bir uygulama" dedi.Konya'da doğuştan kalıcı kemik bozukluğu (Mukopolisakkaridoz Tip 4 A) hastası ve oksijen makinesine bağlı olan 21 yaşındaki Yazar Berkan Ali Vural, 112 yardımıyla evinden alınıp oy kullanacağı okula götürüldü. Ambulansa getirilen pusula ile oyunu kullanan Berkan Ali, vatandaşlık görevini yerine getirdiği için mutlu olduğunu ifade etti.Kilis'te sol bacağı ampute Seyfettin Gülsüm, evinden alınarak getirildiği okulda oyunu sedyede kullandı.