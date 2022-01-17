Hakkâri'nin Yüksekova İlçesi'ndeki 1. Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na bağlı Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde kaza sonucu patlayan el bombası nedeniyle şehit düşen Jandarma Uzmançavuş Ayberk Soyutemiz'in (23) naaşı almak için, harekete geçen askerlere korucular ve köylüler destek verdi.

Şehidin cenazesi için köylüler seferber oldu

Yer yer bir metreyi aşan karda yürüyerek üs bölgesine ulaşan askerler, Kadıköy halkı ve korucular ile birlikte şehidin naaşını köye getirdi.

Buradan helikoptere ulaştırılan Soyutemiz, tören için Hakkâri merkeze gönderildi.

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Kendisi de cenaze için köye giden Hakkâri Valisi İdris Akbıyık, çekilen bu görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı.

Vali Akbıyık, paylaşımında "Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz'in cenazesini almak üzere kötü hava şartlarına rağmen seferber olan, çalışmalara katılan kahraman Kadıköy halkına teşekkür ederim" diye yazdı.

Cenaze, hava şartlarının düzelmesi ile helikopterle alınarak Hakkâri'ye getirildi. Şehit Uzman Çavuş Ayberk Soyutemiz Fatih Kışlası'nda yapılan törenle memleketi Kırşehir'e uğurlandı.