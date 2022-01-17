Şehidin cenazesi için köylüler seferber oldu

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Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ndeki 1'inci Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na bağlı Şehit Bebek Mustafa Bedirhan Üs Bölgesi'nde el bombasının kaza sonucu patlamasıyla şehit olan 23 yaşındaki Jandarma Uzmançavuş Ayberk Soyutemiz’in üs bölgesindeki naaşını almak için harekete geçen askerlere destek için korucular ve köylüler seferber oldu.