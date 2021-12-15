Şehit müdürün katille diyaloğunu anlattı: "Babacan tavır ve nasihatlerle uyardı"

Cinayetten önce katil Nasuh Çulcu ile Hasan Cevher'in makam odasına giden Komiser İbrahim B. o anları "Nasuh Çulcu odaya girince Hasan Müdür babacan bir tavırla "Oğlum ne sıkıntın var?" diye sordu. Yine babacan bir tavırla "Anlatabileceğin bir şey varsa çekinmeden anlat. Evladım sen ailen için gurur kaynağısın. Mesleğini ne güzel icra ediyorsun. Yaşadığın hayatın ve mesleğinin kıymetini bil" sözleriyle anlattı. İbrahim B., Cevher'in Nasuh Çulcu ile babacan tavır ve nasihatlerle konuştuğunu ifadesinde üç defa vurguladı. Cinayete yakından tanık olan kişilerin de aralarında olduğu toplamda 30 kişinin 64 sayfalık ifade tutanaklarında da Şehit Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu'ya yönelik ağzından çıkan tek bir küfür veya hakaret içeren tek bir cümlenin yer almadığı ortaya çıkmıştı.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı 2. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Cevher (46), 13 Temmuz Salı günü Hakkari Polisevi'nde Polis Memuru tutuklu katil zanlısı Nasuh Çulcu (28) tarafından 1'i başından 3 kurşunla hedef gözetilerek şehit edildi. Bir kadın komiser yardımcısını rahatsız ettiği için hakkında rapor tutan 2 çocuk babası Cevher'i şehit eden ve Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası" istemiyle dava açılan katil zanlısı Nasuh Çulcu'nun yargılaması sürüyor. Lise mezunu Çulcu ilk ifadesinde; Hakkari Polisevi'nin yemekhanesinde şehit ettiği Emniyet Müdürü Hasan Cevher'in olay öncesi kendisine küfür ve hakaretler ettiğini iddia etmişti. 1'i emniyet müdürü, 26'sı polis, 1'i garson, 1'i aşçı, 1'i sivil de memur olmak üzere toplamda 30 kişinin olayın ardından Hakkari Emniyeti'nde verdikleri 64 sayfalık ifadelerinde Hasan Cevher'in ağzından çıkan tek bir küfür veya hakaret içerikli tek bir cümle yer almadı.





ÜÇ DEFA "BABACAN BİR TAVIRLA" DEDİ...



Nasuh Çulcu ile Hasan Cevher'in olaydan önce Hasan Cevher'in makam odasında yaşadıkları bir diyaloğun anlatıldığı bir ifadeye SABAH ulaştı. İfadesinde Şehit Hasan Cevher'in kendisine küfür ve hakaretler ettiğini iddia eden katil Nasuh Çulcu ile Hasan Cevher'in olaydan önce yaptıkları o konuşma; 31 yaşındaki Komiser İbrahim B.'nin Hakkari Emniyeti'nde verdiği ifadeye yansıdı. Olaydan saatler önce Hasan Cevher'in talimatı üzerine Çulcu ile birlikte Cevher'in Hakkari Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki makam odasına gittiklerini ifade eden Komiser İbrahim B. "Saat 11.00 sıralarında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde Nasuh Çulcu ile birlikte Nöbetçi Amirliği'nin bulunduğu yerde Hasan Cevher Müdürü beklemeye başladık. 5 dakika sonra Cevher geldi ve beni yanına çağırdı. "İbrahim bu çocuğun sıkıntısı nedir?" diye sordu ve "Komiser Yardımcısı Elif Ş.'yi bu sabah yine rahatsız etmiş" dedi. Çulcu'yu makam odasına çağırdı. Çulcu odaya girince Cevher babacan bir tavırla "Oğlum senin ne sıkıntın var?" diye sordu" diyerek o gün yaşananları anlattı.





"EVLADIM SEN AİLEN İÇİN GURUR KAYNAĞISIN"



İbrahim B. ifadesinin devamında "Nasuh Çulcu bunun üzerine "Hangi konu hakkında müdürüm?" dedi. Hasan Cevher de "Sen konunun ne olduğunu biliyorsun" dedi. Hasan Cevher yine babacan bir tavırla "Bak oğlum burada erkek erkeğe konuşuyoruz. Anlatabileceğin bir şey varsa çekinmeden anlat" dedi. Bunun üzerine Nasuh Çulcu "Müdürüm anlatayım" dedi ve Komiser Yardımcısı Elif Ş. ile ciddi düşündüğünü ifade etti. Hasan Cevher, Komiser Yardımcısı Elif Ş.'nin bu konudan rahatsız olduğunu söyledi. Nasuh Çulcu'yu Elif Ş.'yi rahatsız etmemesi yönünde yine babacan tavır ve nasihatlerle uyardı. Çulcu bu uyarılar sırasında sürekli olarak Hasan Cevher'in konuşmasını böldü. Bunun üzerine Hasan Cevher "Evladım sen laftan anlamıyorsun" diyerek idari büroya seslendi ve "Eli kalem tutan bir polis buraya gelsin" dedi. Makam odasına gelen polise; Nasuh Çulcu hakkında Elif Ş.'yi rahatsız etmemesi ve uzak durması yönünde yazılı ikaz yazılması talimatı verdi. Çulcu da "Müdürüm bana işlem yapacaksanız ben istifa edeceğim" dedi. Bunun üzerine Hasan Cevher, Nasuh Çulcu'ya kaç kardeş olduğunu ve ailesinin ne iş yaptığını sordu. Çulcu babasının çiftçi olduğunu, ağabeyinin üniversite okuduğunu söyledi. Hasan Cevher "Evladım sen ailen için gurur kaynağısın. Mesleğini ne güzel icra ediyorsun. Yaşadığın hayatın ve içerisinde bulunduğun mesleğin kıymetini bil" dedi ve odadan çıkmamızı istedi. Biz de odadan çıktık" dedi. Hasan Cevher'in Nasuh Çulcu ile babacan bir tavırla konuştuğunu ifadesinde üç defa vurgulayan İbrahim B., ardından Hasan Cevher'in Çulcu tarafından şehit edildiği olayda yaşananları anlattı.

KATİL Nasuh Çulcu



CEVHER'İ SÖZLÜ TACİZ ETTİĞİ İFADE EDİLMİŞTİ



Alınan ifadelerde de Hasan Cevher'in katili Nasuh Çulcu'ya küfür veya hakaret ettiğine ilişkin tek bir cümle beyan geçmezken, ifadesi alınanlar arasında olan 12'si polis, 1'i emniyet müdürü, 1'i sivil memur toplam 14 kişinin "Olaydan sonra bana silah doğrultan Nasuh Çulcu'dan davacı ve şikayetçiyim" dediği ve katil Çulcu'dan şikayetçi oldukları ortaya çıkmıştı. Ayrıca Hakkari Polisevi'nin aşçısı olan görgü tanığı Ercan K. (34) ifadesinde katil Çulcu'nun olaydan önce Hasan Cevher'e sözlü tacizde bulunduğunu da söylemişti. Cevher'in Çulcu'ya yine olay gününde "Evladım neden böyle yapıyorsun. Bu durum yüzünden mağdur olmanı istemiyorum, bu işi uzatma" dediği de tanık ifadelerine yansımıştı. Olayın yaşandığı Hakkari Polisevi'nin yemekhanesinde garson olarak görev yapan ve olayın en yakınındaki görgü tanıkları arasında olan İsmail Ö. (48) de ifadesinde "Bir el silah sesi üzerine arkamı döndüm. Cevher'in yere yığıldığını gördüm. Bu esnada Nasuh Çulcu, yerde uzanmış şekilde yattığını gördüğüm Cevher'in baş kısmına 2 el daha ateş etti. Cevher'in yanına koştum. Çulcu da yemekhaneden çıktı" demişti. Olayın en yakın tanıklarından garson İsmail Ö.'nün ifadesinde de Şehit Cevher'in Çulcu'ya küfür veya hakaret ettiğine ilişkin bir beyan geçmemişti.



"SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK" YAZILMIŞTI



Katil Nasuh Çulcu hakkında hazırlanan iddianamede ayrıca "Şüphelinin öldürme amacı ile hareket etmediği yönündeki savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik nitelikte olduğu anlaşılmaktadır" denilmişti. İddianameye "Şüpheli ifadesinde her ne kadar kendisini kaybettiğini, hatırlamadığı sayıda ateş ettiğini, aralarında 2-3 metre mesafe olduğunu, öldürmek amacıyla ateş etmediğini beyan etmiş ise de şüphelinin mesleğinin polis memurluğu olması, atış sayısı, maktulün başı ve sırtına mermilerin isabet etmesi, maktul ile şüpheli arasındaki mesafenin kısa oluşu birlikte değerlendirildiğinde; şüphelinin maktul ile aralarındaki 2-3 metrelik mesafede öldürme kastıyla hareket etmese maktulü başı ve sırtından vurmayacağı, bu sebeple şüphelinin öldürme amacıyla hareket etmediği yönündeki savunmasının da suçtan kurtulmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır" yazılmıştı. Kadın komiser yardımcısını rahatsız ettiği için hakkında rapor tutan Emniyet Müdürü Cevher'i şehit eden Çulcu'nun, kadın komiser yardımcısını defaten rahatsız ettiği iddianamede yer almıştı. Şehit Cevher ile birlikte geçmişte çalışmış polis memurları "Katile ve söylediklerine inanmıyoruz. Ağzından tek bir defa bile küfür işitmedik" diyerek katile tepki göstermişlerdi.