Haberler Yaşam Haberleri Şehit polis Sevda Kuş, memleketi Tekirdağ'da gözyaşlarıyla uğurlandı
Giriş Tarihi: 16.2.2024 18:50 Son Güncelleme: 16.2.2024 20:00

Şehit polis Sevda Kuş, memleketi Tekirdağ'da gözyaşlarıyla uğurlandı

Edirne'de 8 yaşındaki kızı ile birlikte yaşayan polis memuru Sevda Kuş, (37) eski eşi tarafından kalbine sıkılan kurşunla öldürülmüştü. Edirne'de yapılan törenin ardından memleketi olan Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine getirilen polis memuru Sevda Kuş, kılınan ikindi namazının ardından Muratlı ilçe mezarlığına defnedildi.

Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
Şehit polis Sevda Kuş, memleketi Tekirdağ’da gözyaşlarıyla uğurlandı

Cenazede 8 yaşındaki kızının gözyaşları içinde, "Anne beni bırakma, ben de gelmek istiyorum, beni neden yalnız bıraktın?" sözleri yürekleri dağladı. Cenaze törenine Edirne Emniyet Müdürü Onur Karabulun, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Jandarma Alay Komutanı Ahmet Çetin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve polis meslektaşları katılırken, yağan yağmura rağmen Muratlı halkı şehit polis Sevda Kuş'u yalnız bırakmadı.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin şehit polisin ailesini bir an olsun yalnız bırakmadılar. Polis memuru Sevda Kuş'un cenazesi, resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis Sevda Kuş, memleketi Tekirdağ'da gözyaşlarıyla uğurlandı

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Şehit polis Sevda Kuş, memleketi Tekirdağ'da gözyaşlarıyla uğurlandı
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