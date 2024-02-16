Cenazede 8 yaşındaki kızının gözyaşları içinde, "Anne beni bırakma, ben de gelmek istiyorum, beni neden yalnız bıraktın?" sözleri yürekleri dağladı. Cenaze törenine Edirne Emniyet Müdürü Onur Karabulun, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ Jandarma Alay Komutanı Ahmet Çetin, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler ve polis meslektaşları katılırken, yağan yağmura rağmen Muratlı halkı şehit polis Sevda Kuş'u yalnız bırakmadı.

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin şehit polisin ailesini bir an olsun yalnız bırakmadılar. Polis memuru Sevda Kuş'un cenazesi, resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit polis Sevda Kuş, memleketi Tekirdağ'da gözyaşlarıyla uğurlandı