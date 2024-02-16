Şehit polis Sevda Kuş, memleketi Tekirdağ'da gözyaşlarıyla uğurlandı

Edirne'de 8 yaşındaki kızı ile birlikte yaşayan polis memuru Sevda Kuş, (37) eski eşi tarafından kalbine sıkılan kurşunla öldürülmüştü. Edirne'de yapılan törenin ardından memleketi olan Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine getirilen polis memuru Sevda Kuş, kılınan ikindi namazının ardından Muratlı ilçe mezarlığına defnedildi.